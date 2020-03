NA IVICI SUZA SAM SVAKI PUT U DNEVNIKU! Nina Radulović se zbog ovoga svaki put zahvali BOGU na sreći

Ninu Radulović već godinama gledamo na malim ekranima u različitim formatima, a ona sada otkriva koji joj je bilo najteže da radi i zbog čega.

Dešava li ti se da dobiješ napad smeha u uživo programu ili da od nekih scena budeš na ivici suza? Šta radiš u tim situacijama?

- Desilo se da jednom prilikom kolega, dok sam čitala najavu za prilog u Nacionalnom dnevniku, zapne za kabl iza kamere i padne, ali ni to ne bi bilo smešno da taj pad nije pratio i njegov iskreni komentar i jauk. Nisam mogla da se obuzdam do kraja Nacionalnog dnevnika, tako da sam ostale vesti pročitala uz vrpoljenje i smeškanje. Na ivici suza budem svaki put kada su tema deca, bilo da su napuštena, povređena ili bolesna. Tada uvek pomislim na to koliko sam srećna i zahvalna dragom Bogu što imam divnu porodicu.

Da li Lav gleda mamu na televiziji i da li je ponosan što su mu mama i tata javne ličnosti?

- Njega to interesovanje za naš rad na televiziji drži čitavih pet do 10 minuta. Imam utisak da je već i navikao, ali verovatno bi se iznenadio kad bi tatu ili mene video u nekoj neobičnoj ulozi, ili možda kada bismo obrnuli uloge - tata vodi emisiju, a mama glumi u filmu.

foto: Printscreen/Instagram

Da li bi Lav više voleo da bude voditelj ili glumac? Pokazuje li sklonost ka pozivima svojih roditelja?

- On je stalno u nekom liku. Obožava da se igra samostalno i da oponaša glasom omiljene junake iz crtaća ili igrica. Mislim da je rođeni glumac.

Ti i Branislav ste uspeli da ostanete u dobrim odnosima nakon razvoda. Da li je to teško?

- Sve je pitanje odluke i dogovora. Kada su ljudi normalni, dogovor se lako postigne.

Da li si zadovoljna kakav je Branislav otac vašem sinu?

- Jesam. Uostalom, kakvi smo roditelji, videće se i po našoj deci kad odrastu.

Po medijima se spekuliše o tvojim navodnim emotivnim partnerima. Šta je od toga istina i kakav je tvoj emotivni status?

- Ne znam zaista šta se piše, jer čitam samo o političkim i ekonomskim dešavanjima u Srbiji i svetu. Moj emotivni status je - zaljubljena u život!

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/Blic

Kurir