DONELA SAM LOŠU ODLUKU I 4 GODINE NOSIM KRST NA LEĐIMA! Evo kojoj estetskoj korekciji Kaja Ostojić se podvrgla (FOTO)

Katarina Kaja Ostojić podvrgla se estetskoj korekciji, a čekala je na nju pune četiri godine, kako je istakla, nakon lošeg poteza i procene.

"Jedna moja loša odluka koju sam donela te 2016. godine koštala me je toga da naredne četiri godine imam “osmeh” kakav nisam želela. Sreća, pa za sebe mislim da umem sve da iznesem, pa i te čudne fasete kakve sam dobila u Belgiji, ali kad su urađene - tu nema vraćanja. Možes samo da ih skineš (što nije dolazilo u obzir) ili da se pomiriš sa sudbinom da ćeš nositi taj osmeh kao kakav krst na plećima dok ne nađeš pravog stručnjaka koji će to da ispravi. I to je zaista potrajalo, skoro 4 godine. Ali kao što ja volim da kažem: “Ono što je dobro nikad ne zakasni”, istakla je pevačica na društvenoj mreži Instagram i zahvalila se svom stomatologu.

