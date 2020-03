EVO ZAŠTO PEVAČICA ĆUTI O 15 GODINA MLAĐEM DEČKU! Mislila sam da to više neće da mi se desi! Šok intervju Maje Marijane!

Posle veoma turbulentnog perioda, pevačici Maji Marijani svanulo je pored 15 godina mlađeg, o kom i dalje odbija javno da govori.

"I dalje ne nameravam da pričam o novoj ljubavi. Mislim da je to moja privatna stvar i da svako ima pravo na privatan život i na sreću. Jedino što mogu da kažem je da mi je lepo, da uživam i da je moj partnem prema meni divan i pažljiv. Ono što mi je jako bitno je i činjenica da me podržava u poslu", ispričala je ona, pa istakla kako "samo onima koji su ostarili u glavi godine mogu da smetaju".

"Što se tiče ljudi koji nešto misle, mene to uopšte ne zanima. Isključivo i samo me, po tom pitanju, zanima moje mišljenje, tuža mišljenja mi ne plaćaju račune. Ko je taj ko može da kaže šta je u redu, a šta nije? Što se tiče tih što misle, neka oni brinu svoju brigu i neka gledaju svoj život. Godine smetaju onima koji su ostarili u glavi. Onima koji su u penziji odavno. Ja sam još uvek mlada žena u ful energiji i samim tim je normalno da imam adekvatnog partnera pored sebe, što moj dečko jeste."

Prijatelji je, kako se navodi, nikada nisu videli srećniju, zadovoljniju, ali ni zaljubljeniju.

"To je jako lepo i drago mi je što je tako. Ja sam stvarno mislila da mi se više nikada neće desiti da imam ovakve leptiriće i da ovako volim. Zahvalna sam Bogu na tome. Nova ljubav mi daje dobru energiju za sve, posebno što od strane partnera imam podršku u svemu. Svi oni koji me iskreno vole i podržavaju, razumeju i vide da sam ja zaista srećna."

Od mlađanog partnera, kaže, ima maksimalnu podršku.

"Kada je čovek mlad, misli da - sve što leti, to se jede. Svi mi nekako odrastamo i sazrevamo uz razne situacije. Život je sve, samo ne med i mleko. Sa ove tačke gledišta, mogu da kažem da mi je drago što mogu da se oslonim na partnera u potpunosti, bez obzira što je mlađi od mene. U trenucima kada padnem i potonem, zbog nečega, on je tu uvek da me digne, da vetar leđa i brine o meni, a to mi je stvarno bilo potrebno. Beskrajno sam zahvalna, što se u mom životu pojavio takav muškarac."

Kažu da je na priču sa bivšim suprugom stavila tačku na sve, pa čak i na saradnju, te da joj više nije ni menadžer. Ona je bez dlake na jeziku objasnila kako zaista stoje stvari:

"Mi smo imali jedan turbulentan period. Imamo predivnu ćerku i samim tim smo ostali u korektim odnosima, ali što se tiče mog posla, ja sada sve sama organizujem i ne sarađujem više sa Mladenom. Svako ima svoj život! U pregovorima sam sa nekim menadžerima i neću da žurim, dok ne nađem nekog ko će se ozbiljno baviti sa mnom i mojom karijerom. Do tada nastupe ugovaram sama i sve ja organizujem, tako da vlasnici klubova treba da znaju da samo ono što lično sa mnom dogovore to će biti ispoštovano. Ono što dogovore sa nekim drugim, ja ne odgovaram za to i sigurno je da neću odgovarati za ugovorene nastupe koji su sklopljeni meni iza leđa."

Šta biste, sa ove tačke gledišta, poručili ženama koje su doživele ili doživljavaju fizička zlostavljanja?

"Na Balkanu većina žena ima turbulentne situacije. Žene moraju da shvate kako se nasilje neće iskoreniti ili proći. Ako ih neko jednom udari, svaki sledeći put će to učiniti, ma šta da je rekao ili obećao. Moraju da budu jake i da skupe hrabrost i to prekinu. To se neće iskoreniti samo od sebe. Nadležni organi bi trebali da promene nešto, jer po tom pitanju očigledno nešto ne funkcioniše kako treba. Jedno se priča, a drugo radi. Ne pitajte me zašto to znam."

Malo ljudi zna da Vi iza sebe imate ozbiljan biznis o kom nikada niste javno pričali?

"Ljudi ne znaju da sam ja dizajner po struci. U poslednjih nekoliko godina mnoge stvari sama sebi pravim. Ja već nekoliko godina dizajniram nakit koji nose mnoge dame, a ne znaju da ja stojim iza toga, jer radim pod drugim imenom i svoje ime nisam želela da iskoristim kao reklamu. Nedavno sam bila na jednom snimanju, na kom je jedna od naših najvećih zvezda nosila moj komad nakida, a nije imala pojma da sam ga ja dizajnirala i nisam joj rekla to, ali mi je bilo drago kada sam videla. Žao mi je što nemam dovoljno vremena da se ozbiljno posvetim tom i napravim firmu, jer je uz nastupe, snimanja i putovanja, nemoguće posvetiti se tome u potpunosti. Recimo da je sve to na jednom visokom nivou, ali da može još bolje i više. To je ono što ću raditi, kada se jednog dana povučem sa scene. Želim da od toga napravim ozbiljan brend, kada su žene već toliko oduševljene onim što sada kreiram."

Imate dve ćerke, kakav odnos imate sa njima?

"Moja deca su sa mom i u dobru i u zlu. Mi smo dobra ekipa svih ovih godina. One su mi najbolji prijatelji. Ono što mi je drago je da su obe okrenute školi i da su dobri učenici... Ne bih volela da se bave mojim poslom i ničim što ima veze sa javnom scenom, jer takva vrsta tereta, koju nosi javni posao, ni jednoj ženi ne treba. To jednostavno nije za ženu sa našeg podneblja i mnogo sam srećna što ni jedna ne razmišlja u tom smeru. One su totalno drugačije vaspitane, bez obzira što im je mama javna ličnost. Nikada nisu želele da se javno eksponiraju, uvek su bile usmeravane na školu i znalo se kada se izlazi i kada se dolazi kući", zaključila je pevačica.

