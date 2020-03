TEORIJA ZAVERE ILI TAJNI PLAN?! Dragana Mitar je samo kolateralna šteta?! Edo i Zilha inscenirali RAZVOD zbog PARA?!

Edis Fetić je pre nekoliko dana napustio rijaliti Zadruga jer je morao da se vrati u rodni Pazar zbog sudskog poziva. Njega je navodno tužila supruga Zilha zbog troškova izdržavanje njihovo troje dece.

Ona je navodno tražila privremenu meru, a to je 40 procenata od Edovog honorara koji dobija u "Zadruzi".

Iako se u javnosti pojavila informacija da se Edo i Zilha nisu sreli, jer je ona bila na Zlatiboru, pojavila se nova teorija.

Kako gradske priče u Pazaru navode, Edo i Zilha se jesu sreli i kako sugrađani tvrde, nastavili su i razradili dalji plan, a to je fina zarada u rijalitiju u kojoj je kolateralna šteta Dragana Mitar.

Po Pazaru kruže priče da su Edo i Zilha dogovorili da ona ne ulazi u "Zadrugu", niti da se pojavljuje u emisijama, dok će on "ljubavnu priču" sa Draganom Mitar gurati do kraja kako bi uspeo da dođe do samog finala.

Sve ovo je i dalje na nivou čaršijske priče, ali činjenica je da Zilha ne daje izjave za medije niti se pojavljuje u javnosti, a da Edis uprkos brojnim svađama sa Draganom ostaje sa njom, čak joj je "lako" oprostio i otvorenu prevaru sa Vladimirom Tomovićem koja se odigravala pred njegove oči.

