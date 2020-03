U JEKU SUĐENJA S BIVŠOM SUPRUGOM IVOM: Slavko Beleslin ostao bez emisije na RTS!

Slavko Beleslin ostao je bez termina na RTS, gde je od septembra prošle godine ponedeljkom uređivao i vodio emisiju „Šta bi posle? (Flešbek)“, saznaje Kurir.

Poslednja epizoda ovog kviza emitovana je 3. februara u terminu od 21.45 na prvom programu Javnog servisa, samo dva dana pre nego što je voditelj imao ročište s bivšom suprugom Ivom Šiđanin, po tužbi da joj je ukrao autorstvo za ovaj TV projekat.

Slaba gledanost

Naši izvori s Javnog servisa kažu da je na odluku da se emisija više ne emituje kod njih delovalo više faktora. Beleslin je imao potpisan ugovor za određeni broj epizoda i to je ispoštovano. U programskoj šemi na sajtu RTS piše da je prikazano ukupno 16 emisija „Šta bi posle?“, i to u septembru dve, u oktobru i novembru po četiri, u decembru tri, u januaru dve i u februaru jedna. Prvobitni plan Javnog servisa bio je da se saradnja nastavi sve do kraja TV sezone u junu, ali se od toga odustalo.

Bitno je uticalo i to što je gledanost Slavkovog projekta bila slaba, kao i nezainteresovanost publike da učestvuje u interaktivnom delu emisije, s obzirom na to da je „Flešbek“ podrazumevao da gledaoci mogu da se uključe preko telefonske aplikacije. Povod je svakako, kažu naši sagovornici, bio i sudski spor koji Beleslin ima s bivšom suprugom Ivom Šiđanin. Ona ga je tužila zbog toga što je potpisao sebe kao autora pomenutog projekta, a istina je, kako ona tvrdi, da su zajedno sve osmislili još dok su bili u braku.

Služba za odnose s javnošću RTS poslala nam je odgovor u kojem piše da je prikazivanje Slavkovog projekta završeno:

- Emisija „Šta bi posle?“ završena je. Sve snimljene epizode - prema planu i potpisanom ugovoru, emitovane su u periodu od 23. septembra 2019. do 3. februara 2020.

Pitali smo i Ivu Šiđanin da li je upoznata s time da se emisije više ne prikazuje na televiziji.

Tužba za autorstvo

- Septembra 2018. godine, uz tužbu za razvod braka, podnela sam i tužbu za osporavanje njegovog autorstva na projektu „Flešbek“. Na stvaranju i razvoju ideje, njenom uobličavanju u projekat, pripremi za plasman na tržište, zajedno smo radili skoro pet godina, ali kako nije želeo da prizna moj rad i kako je i moje ideje prisvojio kao svoje, odlučila sam da koautorstvo dokažem sudskim putem. Trenutno nemam nikakve informacije o tome šta se dešava s projektom, to jest da li će emisija biti emitovana ili ne u narednom periodu. Razlog mog razvoda nisu bile nesuglasice u vezi sa ovim projektom. One su nastale tek nakon odluke da se razvedem - rekla je Iva Šiđanin za Kurir.

BELESLIN TVRDI NOVA SEZONA JE U PRIPREMI U izjavi za Kurir Slavko Beleslin kaže: - Emitovanje prve sezone emisije „Šta bi posle? (Flešbek)“ od 16 epizoda završeno je u skladu sa ugovorenim planom emitovanja. Nova sezona i nove priče su u pripremi.

BURAN RAZLAZ NAŠ RAZVOD NIJE BIO LEP Početkom februara u Višem sudu u Beogradu održano je ročište po tužbi Ive Šiđanin, na koje je došla samo ona, dok je Slavko izostao. Pored detalja sudskog procesa, tada smo saznali i da je njihov razvod bio veoma buran. - Recimo da sam bila obmanjivana čitavih deset godina, i to su neke stvari preko kojih se ne prelazi. Posle svega toga ne možete s nekim ostati u dobrim odnosima, a ne prijateljskim. Celu tu priču oko njega i našeg braka definisala bih tom rečenicom. To nije čovek s kojim jedna žena može da ostane u braku - rekla je Iva tada za Kurir.

