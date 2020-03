DŽEJLA RAMOVIĆ NIKAD ISKRENIJA: Po 13 sati sam u stanju to da radim, BAŠ BOLESNO!

Džejla Ramović, koja je u poslednjoj sezoni "Zvezda Granda" odnela pobedu, priznala je da poput svojih vršnjaka dosta vremena provodi na internetu i telefonu. Iako se, kako kaže, ne opterećuje time kako je ispala na fotografiji ili snimku, ume i po 13 sati da se ne odvaja o mobilnog.

"Ne opterećuje me mnogo kako sam ispala na slici, ali generalno provodim mnogo vremena, kako na Instagramu, tako na telefonu, u uređivanju slika. Užas! Bukvalno 13 sati budem na telefonu dnevno. To je bolesno! Baš bolesno! Nemojte to da radite", poručila je Džejla.

Kurir.rs, M.G/Avaz.ba/Foto: Instagram screenshot

Kurir