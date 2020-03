NAVEĆI VRTNI CENTAR U SRBIJI OTVOREN U OSTRUŽNICI!

Toplija polovina godine sve nam je bliža, a to je idealno vreme da svoj prostor oplemenite atraktivnim jednogodišnjim i višegodišnjim biljnim vrstama. Vaše nesigurnosti, kao što su „gde otići“, „od koga tražiti korisne savete za uzgajanje i negu“ kao i mnoge druge mogu odmah nestati jer je na svega 15 minuta od grada, u Ostružnici, otvoren najveći vrtni centar u Srbji – Urban Garden.

Na površini od 15 000 m2, pred vama će se naći izbor od preko 10 000 biljaka koje će doneti novu svežinu spoljnim površinama kao što su bašte, terase, balkoni, poslovni prostori, letnjikovci ili krasiti prostorije vašeg doma.

Iz vrele Španije, romantične Italije, šarenolike Belgije ili „zemlje cveća“, Holandije, kao i drugih evropskih i svetskih zemalja, samo za vaše domove, dolaze najrazličitije vrste palmi, strelicija, maslina, citrusa i mnogih atraktivnih biljnih vrsta čija se veličina kreće od mailh sadnica do biljaka viokih i do 15 m. Zbog svoje raznolikosti Urban Garden predstavlja idealno mesto i za one čija je profesija uzgoj i nega biljaka, a tako i za sve ljubiteje cveća neverovatnih oblika i boja.

Posebnu estetsku notu ukrašavanju vašeg stambenog ili poslovnog prostora daju saksije izrađene od različitih materijala sa širokom lepezom oblika, boja i veličina. U vrtnom centru u Ostružnci očekuje vas najveća ponuda sakrija u Srbiji koje će udahnuti novi izgled prostoru u kome boravite.

Ljubitelji zelenih zidova i živih ograda, koji žele nove sadnice kao i korisne informacije u vezi negovanja i oblikovanja na pravom su mestu, a za ukrašavanje posebnih celina enterijera i eksterijera pred vama se nalazi širok asortiman veštačkog bilja vrhunskog kvaliteta.

Vrtni centar Urban Garden može se pohvaliti obrazovanim i visokostručnim kadrom posebno u oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture, koji će zainteresovanima rado pružiti korisne informacije o pravilnom izboru biljaka, njihovoj nezi, prihrani i održavanju. U samom centru moguće je dogovoriti projektovanje, izvođenje i održavanje zelenih površina. Ukoliko postoje poteškoće u nezi ili dođe do pojave oboljenja ili oštećenja biljaka, stručne savete o nezi i preporuke odgovarajućih preparata pružiće doktor za biljke, visokostručan u oblasti zaštite bilja.

Zainteresovani kupovinu mogu obaviti u samom vrtnom centru, na adresi Savska 2J, Ostružnica, Beograd ili preko web shop-a Urban Garden-a.

