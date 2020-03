ŽARKO ODGOVORIO TEŠKO POVREĐENOJ NOVINARKI: Brinuo sam za njeno zdravlje! SANDRA: Ne laži narod, besramniče!

Velika se prašina podigla nakon intervjua koji je Sandra Denda juče dala za Kurir, a u kojem je između ostalog otkrila da je tužila bivšeg poslodavca Žarka Lazića zbog toga što joj nije isplatio zaostale dohotke, te da je nije prijavio u radni odnos. Ali to nije sve!

Nekadašnja producentkinja i voditeljka emisije „Kuća od srca“ rekla je i da je Lazić nijednom za godinu i po dana od nesreće nije pozvao da je pita za zdravlje, a ni da ponudi pomoć.

Tim povodom pozvali smo glumca i preduzetnika, koji o detaljima njihove saradnje nije želeo da govori zbog sudskog postupka koji je u toku.

- Pre svega, hvala vam što ste pozvali i drugu stranu. S obzirom na to da je proces u toku, advokati su me savetovali da javno ništa ne komentarišem do okončanja sudskog postupka. Pročitao sam intervju koji je dala i sve je besmislica i laž. Da li mislite da neko može u to da poveruje da je nisam zvao? Stalno vrti jednu te istu priču koja nema veze s istinom. Oguglao sam na njene reči i optužbe. Otac sam dvoje dece, sagradio sam preko 30 kuća i ko bi pomislio da nisam s njom kontaktirao posle nesreće. Naravno, žena ima pravo da kaže šta želi, a na sudu ćemo dokazati istinu - tvrdi Lazić.

S druge strane, Denda je ostala pri svojim tvrdnjama. - Ja sam u šoku! Da li je moguće da taj čovek tako nešto može da izjavi! Kakav otac dva deteta?! Pa on njima ni alimentaciju ne plaća. Laž je da mi se obratio. Nikada me nije pozvao. Glas mu čula nisam, a dokaz za to je listing poziva.

Niti je zvao mene, a ni članove moje porodice. Kada je moja porodica tražila lične stvari i zdravstvenu knjižicu, jedini kontakt je bio sa Danijom, koja mu je, koliko ja znam, ljubavnica. Ona nema nikakve veze s „Kućom od srca“, nego vodi projekat „Trenutak iz sna“ u okviru njegove firme. I dalje ne mogu da poverujem da tako laže. Tvrdi da me je zvao, a to je jedna besramna laž - kaže očajna novinarka, koja je, podsetimo, Lazića tužila zato što je kod njega radila na crno, te da zbog toga nije ostvarila stoprocentna primanja na bolovanju.

foto: Zorana Jevtić

Stravična saobraćajka Denda bila u komi, smrskano joj lice Sandra Denda pre dve godine je doživela tešku saobraćajnu nesreću u Kovinu. Tada je automobil u kome se nalazila sa koleginicom Draganom J. i mladićem A. A., kome su gradili kuću u okviru emisije „Kuća od srca“, sleteo u kanal. Denda je odmah prebačena u Urgentni centar sa teškim povredama. Novinarki je od udarca bilo smrskano je lice, zbog čega je imala niz operacija. Žena koja je upravljala automobilom u ovom udesu je lakše povređena, dok je mladić, koji je takođe bio u kolima, prošao bez povreda. Sandra je dva meseca bila u veštačkoj komi. Nakon što je vozač „opela“, u kome je Sandra sedela na zadnjem sedištu, izgubio kontrolu nad njim, vozilo je upalo u kanal dubok tri metra, a zatim se prevrnulo na krov.

Kontroverzan Lazića bivša žena optužila za nasilje Žarko Lazić iza sebe ima dva braka, sa izvesnom Ksenijom i sa voditeljkom Bojanom Lazić. Oba braka su propala, a iz svakog ima po jedno dete. Inače, Ksenija je bivšeg muža javno optužila za nasilje. - Volela sam ga mnogo, međutim, on je izlazio, vraćao se kući pijan, nije ga bilo po dva-tri dana. Kad bih mu prigovorila, izbijale su svađe i tuče. Zbog njegovih batina sam imala operaciju ispod oka jer me je gađao plastičnom flašom koja je bila puna - izjavila je pre nekoliko godina Ksenija.

LJILJANA STANIŠIĆ

Kurir