DEA ĐURĐEVIĆ POSLE PAKLA SA RUKOM, KONAČNO MOŽE DA URADI OVO: Svi se oduševili kad su videli njen NAPREDAK! (VIDEO)

Dea Đurđević pohvalila se na društvenim mrežama šta sada može da uradi sa rukom koja joj je bila otkinuta.

Voditeljka je pre više od godinu dana imala tešku saobraćajnu nesreću, od koje se i dalje oporavlja. Dea je imala više od 20 operacija, a sada je pokazala da konačno može da pomera prste.

Ona je pohvalila tim sa kojim radi, a oduševljeni pratioci komentarisali su koliko su srećni zbog nje.

"Nekada su morali da me uspavljuju zbog jačine bolova, iako sam bila 24 sata na morfijumu i na svaka četiri sata sam dobijala dodatne analgetike. Sada imam kombinacije lekova koje uzimam tri puta dnevno i učim da se nosim sa bolom, jer ti lekovi samo umanjuju intenzitet bola, ne dovode do njegovog prestanka. Takođe, moj fizioterapeut Milan se raduje kada me ruka boli i kaže da je to dobar znak, da ona oživljava", govorila je voditeljka kada je pričala o nesreći koja ju je zadesila.

