4.000 € SPISKALA ZA DAN SAMO NA GARDEROBU! Đani BESAN na Slađu, hoće da je ZAMENI! Prestala da kuva, sad se i BAHATI

Radiša Trajković Đani objašnjava da mnogo putuje, nastupa svakog vikenda i istinski je zauzet i odatle i stanovi i evri.

"Ludnica je. Idemu Autraliju, iz Autralije za Beč, onda dođem kući i ne mogu da dođem sebi. Tada obavezno ugasim telefon, uzmem neku klopu, pustim film i ništa me drugo ne zanima".

Imaš li vremena i volje za noćne izlaske sa prijateljima? - U poslednje vreme ne volim da izlazim. Ako se neko naskitao i napio lio sam i alkohol i skitnju, sve sam batalio.

Zbog čega si ostavio alkohol? - Alkohol sam ostavio zbog zdravlja. Ne kažem da neću da popijem više nijednu čašicu alkohola, ali napraviću ozbiljnu pauzu. Kada bude neko slavlje - popiću, ali da pijem svaki dan bez gašenja - toga nema više.

U jednom periodu bio si sklon i kockanju. Da li si se otarasio i te navike? - I to sam batalio. Sve sam loše navike ostavio iza sebe, osećam se bolje i lepše.

Da li si počeo da vodiš računa o ishrani? Znamo da si veliki gurman.

- Ne pazim preterano.

Kakva je kuvarica Slađa? - Bila nekad dobra, a sada imamo kuvaricu koja to radi. Slađa sada samo troši novac. U Beču me nedavno koštala 4.000 evra i to je potrošila samo na garderobu. Ko hoće da menjamo ženu, neka se javi!

Nedavno si sa porodicom počeo da živiš u elitnom beogradskom naselju. Kako vam je u novom komšiluku? Viđate li Viki i Tašketa?

- Odlično, sviđa mi se novi kraj. Viđam ih, ali ne idemo kafu jedni kod drugih. Ne možemo da se uklopimo. Kada sam ja kod kuće, oni rade i obrnuto.

