POSLE PRIČE O BORBI ZA POTOMSTVO OGLASILA SE JELENA TOMAŠEVIĆ: Rekla pravu ISTINU o sebi i Bosiljčiću!

Jelena Tomašević se oglasila i rekla pravu istinu o njoj i Ivanu Bosiljčiću kao i o pričama koje su kružile, a imaju veze za njeno potomstvo.

Jelena Tomašević već neko vreme nije svakodnevno prisutna u domaćim medijima, niti se pojavljuje na javnim događajima. Ona se skoro pojavila na jednom koncertu i izjavila da joj je takozvana medijska ilegala itekako prijala.

"Ustvari, nikada ne može biti medijska ilegala jer uvek su neke stvari da li na Instagramu ili u privatnom životu koje medije intrigiraju i oni sami konstruišu svoje priče... Svakako da je prijalo. Malo sam više sa suprugom, ćerkom, putovali smo i sada se vraćam ponovo na koncerte ", objasnila je Jelena.

Nju i njenog supruga Ivana Bosiljčića početkom godine pratili su natpisi da rade na proširenju porodice, a ovakva govorkanja im, kako kaže, ne prijaju.

"Pojedini mediji daju sebi za pravo da pišu neke stvari koje su stvarno intimne i prosto to je malo ružno i komentarisati... Kada su u pitanju deca i proširenje porodice, to treba da bude intima. I ako mi odlučimo da kažemo nešto na tu temu, to poprimi neke druge razmere i bude neprijatno i nama i onima koji nas znaju", istakla je Jelena.

