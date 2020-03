SEKA ALEKSIĆ LJUTA NA KOLEGE: Koronavirus nije za podsmeh!

Ovih dana sve je u znaku koronavirisa, a pošto su pojedini pevači počeli da se sprdaju s ozbiljnom temom, to je razljutilo Seku Aleksić.

Slavica Ćukteraš i Ljuba Perućica otpevali su pesme o trenutnoj epidemiji, pa se i njihova koleginica odmah oglasila na Instagramu.

- Trenutno je svako čuvar svog zdravlja onoliko koliko je odgovoran prema sebi i drugima. Zaštitite sebe i ljude oko vas. Nije svaka situacija koja se dešava u društvu predmet podsmeha, neke stvari treba shvatiti ozbiljno i odgovorno - poručila je Seka.

Nije im do smeha

Pevačica nije pomenula ovo dvoje svojih kolega, ali su oni prednjačali na Instagramu sa sprdanjem na temu virusa. Odmah je bilo komentara na to, pa su i mišljenja među fanovima podeljena. Nekima je bilo zabavno što Slavica peva „da me mane bolest i korona, kad stavim dupe u džip, ma kakva korona, kakav svinjski grip“, a Perućica „oj, korono, oj“. Drugima, međutim, nije do smeha jer su zabrinuti, a jedna od njih je upravo i Aleksićeva. Iako se nikome nije direktno obratila, mnogi su pomislili da je očitala lekciju kolegama koji zbijaju šale u vezi sa koronavirusom, pa su čak opevali trenutno stanje u Srbiji, ali i celom svetu.

Neprimereni stihovi

- Imala sam poziv od jednog morona, rekoh, mali, jebi*a - korona - pevušila je Ćukteraš ponosno, dok Perućica kaže:

- Oj, korono, oj, korono, nek se tera onaj što te dono. Da ja ležim, da ja kijam i po bolnici doktore vijam - peva i svira folker.

- Baš zarazna pesma. Definitivno smo najluđi narod. O, ludaka - ostavljali su Ljubi komentare pratioci na Instagramu.

N. M.

Kurir