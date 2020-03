ANA MIT OTKRILA SVE O ODNOSU SA JAČIM POLOM: Ako me muškarci smatraju NEOZBILJNOM, neka traže OZBILJNIJE!

Anja Mit u "Urgentnom centru“ tumači stažistkinju opšte medicine koja ima velike probleme, a kaže da je veoma srećna zbog ovog projekta.

"Rekla sam nekim prijateljima: "Da nisam glumica i da se ne bavim nečim što ima veze sa umetnošću, bila bih lekar". Eto ostvarila mi se i ta želja da budem lekar u "Urgentnom centru", na moj način, naravno, kroz glumu. Veoma sam srećna što sam to igrala. Uloga je potpuno drugačija od onog na šta su ljudi navikli kada me gledaju. Ja sam komična strana glume i volim to kod sebe. Ovo je drugačija, ozbiljna uloga. Igram mladu stažistkinju opšte medicine koja razmišlja o specijalizaciji. Ona ima velike probleme koje krije i na kraju ih priznaje. Baš mi je bilo lepo da tamo radim.", rekla je Anja.

Publika je imala prilike da te gleda u ulogama gde si vrlo opuštena, igraš luckaste devojke. Ova uloga je karakterno ozbiljnija. Da li ti je to bio dodatni izazov?

foto: Printscreen/Instagram

"Da. Dodatni izazov je da samo izgovorite sve te latinske i stručne reči jer snimanja počinju u sedam ujutru. Sve smo mi to super upakovali i trudili se da bude što uverljivije. Jeste mi bio izazov što je bilo drugačije."

Kod koga si stažirala?

"Kod svih jer ne znam šta ću od svog života. Bila sam kod svih doktora u seriji."

Ko je bio najbolji za saradnju?

"Najviše scena sam imala sa ko- legom Milanom Kolakom i baš mi je drago što smo sarađivali. Mnogo sam zavolela Dubravku Mijatović koju sam volela i pre tog projekta. Velikim očima sam gledala šta ona radi u glumi i baš sam srećna što imam scene sa njom. Tu je i Ivan Bosiljčić, kao i Dragan Mićanović. S njima je bilo divno sarađivati. Nadam se da će sve to dobro da ispadne."

S kolegom Stefanom Buzurovićem igraš predstavu “Raj na zemlji". Gde je tvoj raj?

"Kada ste glumica vi ste konstantno pod nekom maskom i kada glumite neki lik to se snima po 12 sati. Kada završim to onda sebi priređujem raj na zemlji gde god da se nalazim. Moj raj je uvek tu gde su iskreni prijatelji. Jer sam i ja takva, Iskrena i bez foliranja. Možemo da napravimo raj iskrenošću."

Da lije danas prednost ili mana biti iskren?

"Treba da procenite kome ćete da kažete i šta ćete da kažete. Ja uvek volim iskrenost kakva god ona bila. Ali treba da procenimo jer možda to neko ne voli. Volim da poslušam savet, ali biram od koga ću da ga čujem. Jer je bitno da dobijete iskren savet."

foto: Printscreen/Instagram

Serija "Istine i laži" će za nekoliko meseci početi sa snimanjem. S kim se i dalje družiš?

"Dušan Kaličanin i ja smo drugari za ceo život. Naravno, tu je Zoran Pajić. S Buzurovićem sam po ceo dan."

Da li te nervira?

"Da, i ja njega. Ja ga iskreno nerviram, i namerno pravim zvrčke samo da mu vidim te iznervirane oči. Dobar smo spoj. Naravno, da smo napravili veliku pauzu da bi ste se uželeli. Na leto počinjemo još jači."

Bila je "Beovizija", a ti si na tom muzičkom takmičenju ranije učestovala. Da li ćeš nastaviti sa muzičkom karijerom?

"Hoću. Počela sam da radim na svoj način. Ne smatram da je istina da ako ste glumica i ako vam leži više stvari da ste neozbiljni u tome ili da niste ni jedno ni drugo. Toliko volim da budem na sceni pred kamerama, uživam da smišljam pevačke nastupe, pa ću se i tome posvetiti."

Uvek si vedrog duha. Da li te muškarci zbog toga često smatraju neozbiljnom?

"Ne mislim da me neozbiljno shvataju. Danas je teško i čudno videti nekog ko se stalno smeje. Nisam ni ja 12 sati ovako nasmejana. Kao imam kod kuće neku veselu Anju Mit. Imam problem i ja kao sav normalan svet. Kada sam shvatila da život teče nisam želela da me stvari čine nesrećnom i nervoznom. Lepo mi je ovako. A što se tiče muškaraca koji me shvataju neozbiljnom, neka ih, neka traže ozbiljnije. Nikakav problem."

Kurir.rs / Blic / M.M, Foto: Printskrin

Kurir