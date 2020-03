EVO NA ŠTA ĆERKA JASNE ŠEKARIĆ HOĆE DA POTROŠI PARE OD ZADRUGE! A posao je našla OVDE: Nije me sramota!

Lea Šekarić nakon rijalitija rešila je da se posveti fakultetu, a uprkos brojnim komentarima da je mogla da pronađe bolji posao - njena je odluka bila da se zaposli u kafiću.

"Studiram menadžment u sportu, druga sam godina. Upravo sam završiļa prvi semestar i četiri ispita sam položila sa desetkama. Uz to i radim, smatram da ako se vreme dobro organizuje sve može da se postigne. Nije me sramota što radim u kafiću, pitaju me često, zar posle 'Zadruge' nisam mogla nešto drugo da radim. Naravno da sam mogla da ostanem u javnom životu, ali želim mirnije da živim", objasnila je Jasnina ćerka, te dodala da je nakon srednje škole u Americi radila u kuhinji.

"Posle srednje škole nisam želela odmah da studiram. Mama mi je tada rekla da treba da radim nešto korisno, ne da ivim bez obaveza i otišla sam u Ameriku, zaposlila se na četiri meseca u kuhinji. Po tom programu po kojem sam otiśla imala sam još jedan mesec da putujem, ali nisam htela, već sam se vratila zbog fakulteta. Za putovanja će biti vremena. Evo, sada sam se zaposlila u kafiću. Lep je osećaj kad radiš, osećaš se korisno. Nije to da ja nemam novac, imala bih sasvim dovoljno, ali ja sam tako želela. Mama je čak u nekoliko navrata rekla i da joj je žao što sam se zaposlila dok studiram, ali ona mi je uvek u svemu najveća podrška."

Novac joj, kaže, nije prioritet, pa joj je zarada koju ima dovoljna.

"Novac mi nije prioritet. Meni je od početka bila ideja da honorar od 'Zadruge', koji nije veliki, uložim u putovanja i u streljaštvo. Nikad nisam želela da se iživljavam, da kupujem firmirane stvari i slično. Prioritet mi je da završim fakultet. Volela bih da se vratim u streljaštvo i spremim se za olimpijske igre, najveći san mi je da osvojim medalju. Smatram da nikad neću moći da dostignem mamu, ali svakako želim da nastavim da se trudim. Osam godina se bavim streljaštvom i ono je moja velika ljubav", zaključila je Lea.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Printscreen

Kurir