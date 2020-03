PRIČAĆU O SVEMU SA LUNOM KADA IZAĐE, ISPUNIO SAM OBEĆANJE: Savo Perović o skandalu na slavlju Đoganijeve!

Marko Miljković ne prestaje da proziva ovih dana pevača i nekadašnjeg učesnika rijalitija Sava Perovića.

Otkako je napravio skandal na proslavi rođendana Lune Đogani, Marko s vremena na vreme pecne Perovića, on je sada odgovorio na prozivke.

"Ne zanima me ništa više što ima veze sa rijalitijem, ne pada mi na pamet da vodim bilo kakve ratove i da se igram rijalitija. Ja sam rijaliti završio 5. jula 2019. godine, sve što se desilo posle toga ljudi su istripovali. Nikad nisam provocirao, niti sam se time bavio. Sa Lunom ću o svemu da popričam kada izađe iz rijalitija. Do tada nemam šta da kažem. Njoj sve što sam obećao što je tražila, ispuniću od obećanja kao prijatelj. A sve ostalo šta će ona da radi u svom životu, sa kim će da bude, mene ne interesuje. Sama neka pravi izbore kakve želi", istakao je Savo, pa dodao:

"Već sam 100 puta rekao da pojma nemam šta se desilo, jer ja lično ne znam ništa. Da se nešto desilo, znao bih. Sa druge strane, da se desilo nešto toliko strašno, oni su rekli da su se pomirli i viđali od 14. januara, valjda bi me neko obavestio do tada da sam nešto napravio ili uradio. Cela ova igra me ne zanima. Imam preča posla, radim i čuvam se virusa. Svima želim sve najbolje."

