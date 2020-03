ETO ŠTA MISLIM O AKTUELNOM VIRUSU! Marijana Mićić oštro o koroni: Ne znam šta je tačno smešno! (FOTO)

Marijana Mićić po svemu sudeći naišla je na podsmeh i oprečne komentare zbog svog ponašanja, te je putem društvene mreže Instagram progovorila o koroni i istakla da ne razume šta je smešno u tome što se trudi da izbegava fizički kontakt.

Naime, voditeljka je očito preduzela određene mere kako bi zaštitila i sebe i svoju okolinu, te uopšte nema nameru da tu odluku menja zbog toga što je nekome smešno.

"Ne znam šta je tačno smešno u tome što izbegavam fizički kontakt?! To nije briga samo za sebe, već i za starije ljude u mojoj okolini i na kraju krajeva, to je civilizovano i disciplinovano. Eto to mislim o aktuelnom virusu", poručila je Marijana.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: Zorana Jevtić

Kurir