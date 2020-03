RODITELJI ŠIROM SRBIJE BESNI NA JUTJUBERA! Bahato prase, bolest uzima živote, a ti se sprdaš! ESTRADA DIGLA GLAS!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nastavio je da se sprda sa epidemijom koronavirusa, koja je obuhvatila i Srbiju, pa je najavio da će od prodaje lažnih maski sa svojim logoom "šaim se", a koje koštaju 899 dinara, kupiti "porše"!

Međutim, iako se on pravda šalom, situacija u kojoj je hteo da profitira iznervirala je njegove pratioce na društvenim mrežama, mahom roditelje, koji su besni zbog toga što jutjuber ne samo što besramno zarađuje na najmlađima već i zato što ih dovodi u zabludu, što u jeku epidemije može biti veoma opasno s obzirom na to da njegove maske ne štite od koronavirusa.

- Nafurani mali. Došao do malo keša, pa misli da je cela Srbija njegova. Ne ku*či se više, prodaješ deci lažne maske, utripovao si se previše, a tvoje ponašanje je dno dna. Bolest uzima živote, a bahati dečak se sprda. Dečku je mozak ispran kao donje rublje nakon 1.000 pranja - pisali su u dahu Bogdanovi pratioci, ali on se nije obazirao, već je nastavio da besramno provocira i sprda se sa bolešću.

- Maske mogu da posluže i za pljačku - poručio je fanovima beskrupulozni jutjuber, koji se ponovo slikao sa svojom maskom, a zatim je u sledećoj objavi na Instagramu otišao još dalje hvališući se, po običaju, svojim materijalnim bogatstvom.

- Krenuo u pljačku. Vreme je za trećeg „poršea“ - piše on, kao da između redova poručuje „ovce su za šišanje“. Ubrzo je dobio odgovor ozlojeđenih ljudi, ali to ga očito nije navelo da razmisli o svojim skandaloznim postupcima. Podsetimo, iako njegove maske nisu medicinske i nemaju funkciju zaštite, Ilić je naveo da je njegov proizvod „kvalitetan, pamučan“, te da „ubija virus korona“. On je preporučio da masku treba da kupi „svako ko neće koronavirus“, poručivši „R. I. P. korona“. Nakon što ga je javnost osudila, jutjuber, inače poznat po vulgarnim šalama, izjavio je da su maske „modni detalj“, a medijima poručio da „puše ku*ac“!

- Maske su bile u planu pre ove situacije, a korona je na internetu postala fora, samim tim sam ja postupao s te tačke gledišta. Maske vas neće spasti od korone. Perite ruke i pijte vitamine. Očigledno ljudi ne shvataju sprdnju - pravdao se Baka Prase, koji izgleda ne shvata da se sa bolešću i smrću nije šaliti, te da kao javna ličnost nema prava da dovodi ljude, a naročito maloletnu decu, u zabludu radi profita.

TRGOVINA Preti mu robija do pet godina? Tužilaštvo već pokrenulo istragu! Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo je istragu protiv više osoba koje putem društvenih mreža prodaju maske za lice za zaštitu od koronavirusa, a među njima bi mogao da se nađe i Bogdan Ilić, saznaje Kurir. Kako za Kurir navode iz Tužilaštva za visokotehnološki kriminal, pre dva dana im je stiglo obaveštenje da se više osoba bavi prodajom maski za lice na društvenim mrežama. - O tome nas je obavestilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. U saradnji sa MUP već smo preduzeli određene mere i radimo na identifikaciji lica. Budući da smo već krenuli u postupanje, smatramo da u određenim slučajevima ima mesta za krivično-pravnu odgovornost - navode iz tužilaštva. Prema njihovim rečima, u saradnji s Ministarstvom zdravlja trebalo bi utvrditi da li maske koje se prodaju na internetu zaista jesu medicinsko sredstvo. - Zasad idemo u pravcu neovlašćenog obavljanja određene delatnosti ili nedozvoljene trgovine. U prvom slučaju zaprećena je kazna do dve godine, a što se tiče drugog, u zavisnosti od nekoliko faktora, kazna može ići i do pet godina. Aktivno pratimo svaki slučaj. U ovoj oblasti ćemo, posebno sada kad je u pitanju situacija koja zdravstveno pogađa celu naciju - biti rigorozni - dodaju iz VTK.D. S.

BAKA NIJE JEDINI OVAJ PREVARANT JE ZA ZATVOR Šumadinac prodaje "lek" protiv korone za 199 evra! Zoran Šumadinac oglasio je na svom Fejsbuk profilu da ima lek protiv koronavirusa i da za 199 evra spasava ljude. - Dragi moji, obaveštavam vas da lek protiv korone, kao i preventivu možete pronaći kod mene za samo 199 evra. Uz moj lek sigurno ga ne možete dobiti - objavio je „iscelitelj“, koji je priznao da su ljudi odmah kontaktirali s njim, čime je teško obmanuo javnost, dovodeći ih u zdravstveni rizik. NE PROPUSTITE OVAJ PREVARANT JE ZA ZATVOR! Zoki Šumadinac KORONA PROFITER! Prodaje "lek" protiv virusa za 199 evra! - Otkako sam sinoć postavio „lek protiv korone“, mnogo vas je pisalo i tražilo taj lek. Da ne bih svima objašnjavao posebno - znajte da sam se malo našalio kako bih vam preneo malo pozitivne energije. Dakle, lek protiv korone nemam - priznao je Šumadinac, verovatno shvatajući da je to što je objavio krivično delo. Kurir je već pisao da je Zoran varao ljude tako što im je navodno lečio rak. Čitaoci našeg lista javili su se da se požale da im je prodavao maglu za veliki novac. On je napravio svoj sajt, gde je naveo da leči ljude, skida magiju, poboljšava auru, radi horoskope, proriče i predstavlja se kao ezoteričar, parapsiholog, radiestezista i fitoterapeut.

ESTRADA ZGROŽENA POSTUPCIMA BAKA PRASETA Lepa Lukić: Nije lepo to što radi foto: Damir Dervišagić Nisam mnogo upućena u to šta radi Baka Prase, ali ako su lekari rekli svoje mišljenje da ta maska ne štiti od ovog virusa, ja nemam šta da dodam. Nije lepo to prodavati u ovoj situaciji da bi se zaradio novac. Goca Tržan: On živi od zaje*ancije foto: Nemanja Nikolić Taj dečko koristi mreže za zaje*anciju i još zarađuje ogromnu lovu na tome, meni je to sve okej. Jedino ne znam da li je prethodno naveo da njegova maska ne štiti zaista od virusa. Mina Kostić: Korona nije za šalu foto: Damir Dervišagić Moja ćerka prati Baku i nemam baš ništa protiv tog dečka. Međutim, nije situacija za šalu. Naprotiv, trebalo bi da pozove na odgovornost, a još manje bi trebalo da u ovoj situaciji zarađuje veliki novac, naročito što ta maska ne štiti od virusa. Nada Topčagić: Nije humano to što radi foto: Damir Dervišagić Ne znam šta mu je to trebalo. Mislim da to nije lično on, ali da je humano - nije. Dečka podržavam, to je njegovo vreme i moja unuka ga voli, ali nije to trebalo da dozvoli sebi. Ovo mu je minus. Snežana Dakić: Bakine maske ne štite foto: Damir Dervišagić Apelujem na influensere koje prate deca da budu odgovorni, da se bolesti ne podsmevaju, već da decu upute u pravila lične higijene. A što se tiče tih maski, važno je napomenuti da ne štite od koronavirusa. Apelujem na odgovorno poslovanje, a na tržište svako ima pravo.

