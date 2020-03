NE ŽELIM DA VEŽEM RAŠU ZA CEO ŽIVOT: Goca Tržan progovorila o mužu, pa i vantelesnoj oplodnji! NIČEGA SE NE PLAŠI!

Goca Tržan priznaje da uprkos tome što je u životu donosila dovoljno pogrešnih odluka, ne žali ni zbog jedne, a čak najavljuje i nove greške.

"Na sopstvenom iskustvu naučila sam da ne očekujem od sebe da više neću grešiti. Pravila sam mnogo grešaka, ali iz njih su najčešće proizilazile lepe stvari. Iz jedne od mojih najvećih grešaka dobila sam svoje dete. A Lena sigurno ne može biti greška, tako da je sve na kraju namenjeno s razlogom. Pokušavam da objasnim ljudima da bih sve uradila ponovo ako bih iz toga dobila svoju ćerku", rekla je Goca.

foto: ATA Images

Za potomstvo bi Goca zbilja učinila sve, a već neko vreme ne krije da sa suprugom Radomirom Novakovićem pokušava da začne dete vantelesnom oplodnjom.

"Jedini razlog što o tome uopšte govorim jeste to što se ogroman broj ljudi u ovoj zemlji i šire bori za potomstvo. Ne sviđa mi se što su moji pokušaji da zatrudnim pretvoreni u svakodnevnu medijsku temu, to je moja intima i zato uvek na novinarska pitanja "kada ćeš zatrudneti" odgovaram da je to moja stvar. Ipak, želim da svi ti ljudi koji vode istu borbu znaju da nisu sami niti jedini. Kad god odem na kliniku, srećem u čekaonici parove koji su u strašnom grču. To košta mnogo novca, rizično je za organizam, hiljadu stvari može da se iskomplikuje, a te ljude niko ne podržava. Tretiraju ih kao da su bolesni i to mi smeta, zato moraju da imaju podršku jer njima je to najvažnije u životu i ne samo da se bore za potomstvo, oni se jedni s drugima bore. Ljudima koji nemaju svoju decu veoma je teško kada sede sami kod kuće i pokušavaju da razgovaraju o svom problemu. Mnogi parovi se zbog toga i rastave. Ako mogu da pomognem jednom paru na svetu da ode što pre i testira se, onda ovo što govorim ima smisla", kazala je za "Svet".

Vi već imate Lenu pa verovatno osećate manji pritisak, ali Raša nema decu. Da li to može da ugrozi vaš odnos?

- On bi vam sada rekao da to nije tačno, on ima ćerku, jer Lenu vidi kao svoju. A borba za potomstvo nije nas poremetila uopšte, mi nismo par koji od toga zavisi. Moj muž mi je onog trenutka kada smo se upoznali rekao da mu je nevažno da li ćemo dobiti drugo dete jer on voli mene i da mu ne treba drugo dete pored Lene.

foto: ATA Images

Ne plašite se da će jednog dana…?

- Ničega se ne plašim. Jednog dana ima pravo i da ode ako želi, ima pravo da ode i ako ne želi, svako od nas ima pravo da ode svojim putem. Ne plašim se toga, nisam s njim jer želim da ga vežem za ceo život, želim da sam slobodna ja pored njega i on pored mene. Voleti nekoga znači pružiti mu slobodu, čak i ako poželi da ode.

Kada klonete duhom svaki put kad procedura ne uspe, šta vam on kaže?

- On nema stav da je to nekakvo razočaranje. To je samo jedan pokušaj i dogovorili smo se da ćemo pokušati još jednom i da je to to. Sada nam je zadnji voz. On ne želi da to forsira i rekao mi je da me previše voli da bi rizikovao moj život samo da bi imao biološko dete sa mnom. Objasnio mi je da je znao s kim se hvata u kolo i to je njegov stav koji poštujem i razlog što ga još više volim i on zato i jeste moj partner. Raša smatra da svaki muškarac u nekom trenutku treba da kaže: "E, sad je dosta, to je previše rizično za tvoje zdravlje". Suština je da smo mi žene uvek te koje žele da pokušaju ponovo, a muškarci bi mnogo ranije odustali.

Uzmimo da rodite dete za godinu dana, imaćete oko 65 godina kada proslavi punoletstvo. Kako gledate na to?

- Ne razmišljam o tome, ali svakako nemam nameru da u šezdesetim budem mrtva ili potrošena žena. Znam žene u tom dobu koje su vrlo vitalne i rade svoj posao, tako da se ne plašim toga. S druge strane, to dete će imati mladog tatu.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Svet, Foto: ATA Images

