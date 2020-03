DA NISAM UŠLA SVI BI POCRKALI! Luna u dogovima do GUŠE! Evo koliko novca mora da vrati! (VIDEO)

Pošto je Luna Đogani obavila razgovor sa Ognjenom Amidžićem, ona je otišla u hotel i porazgovarala sa svojim ocem Gagijem Đoganijem o svemu.

"Imam dve opcije, ti znaš da ja znam sve vezano za tvoju mamu. Ja ću definitivno da je iskuliram. Ja neću da izađem iz rijalitija - istakao je Đogani.

- Ja te samo molim da ne ideš kući, ti si ovde šest meseci, da ne pokvariš sve to - rekla je on.

Ona je ovde došla da me izbaci, da je mogla već bi me izbacila. Vraća se na nešto što je bilo pre 10 godina. Došla je da me upropasti, da me kanali. Ja ću njoj ceo život biti kriv - naveo je Gagi.

- Ja te samo molim da ne ideš kući šta god da bude. Seti se samo Nine - rekla je Luna.

- Ona me je polila vodom, možda čeka da je udarim. Ali ti znaš da ja to nikad ne bih uradio - istakao je Gagi.

- Mislila sam da se ona pripremila za ovo da se verbalno raspravlja. Ja sam otišla u pab i pitala je: "Je l' si došla ovde da se bijemo?" - rekla je Luna.

- Zar nema lepih stvari u našem braku, misliš da je naš brak bio loš - naveo je Gagi.

- Ja sam očajna. Da sam znala šta će da bude ne bih ušla, bolelo bi me d*pe i za Marka i za Jelenu. A s druge strane da nisam ušla pocrkali bi svi, umrli bi. Ušla sam u dugove 25.000 evra, kako da vratim, od čega - rekla je Đoganijeva.

