SESTRA GAGIJA ĐOGANIJA BESNA NA BIVŠU ZAOVU: Anabela je luda, ostavila je dete s alkoholičarem!

Anabela Atijas, otkad je ušla u „Zadrugu 3“, napravila je pometnju, a njena svađa sa ćerkom Lunom Đogani i verbalni okršaj s bivšim mužem Gagijem šokirala je javnost.

Gagijeva sestra Nađa odmah je osudila ponašanje svoje bivše zaove, naročito jer je radi ulaska u rijaliti, kako kaže, ostavila na ulici dva maloletna deteta. Nađa u ispovesti za Kurir ističe da je jedini motiv Anabelinog ulaska u rijaliti da se opere pred narodom.

- Gledam laprdanje između majke i ćerke i ježim se. Anabelu poznajem otkad je bila mlada, ali sad je odvratna žena, babuskara koja napada svoje dete. Gagi je isti kao i kod kuće, gleda samo da zaštiti Lunu, a Nina je sada prepuštena ulici - ozlojeđeno napominje Lunina tetka i dodaje da petnaestogodišnja Gagijeva i Anabelina ćerka već ima dečka.

- Ostavila je Ninu sa bivšim mužem Andrejem, nažalost, neizlečenim narkomanom i alkoholičarom. Danas otac siluje svoje dete, a ne očuh. Njen motiv ulaska u rijaliti je da opere sebe u javnosti, da ne misli narod da je zla majka - kaže Nađa.

Pošto je Anabela ljuta na Lunu zbog veze s Markom Miljkovićem,Nađa objašnjava šta njenu bivšu snaju boli, ocenjujući je kao nemarnu majku. - Ona pije, maltretira decu, preti Luni da ne sme da se poljubi s Markom. Anabela je slagala da Luna ima pretkarcinom. Karcinom ili postoji, ili ne. Verujem da je slagala Lunu kad ju je odvela kod svoje doktorke da bi joj rekli da ima neku dijagnozu da ne bi imala seks s Markom. Ona je to ludilo povukla genetski na svoju majku, koja je u bolnici, a hoće i Lunu sad da povuče sa sobom. Anabela je tukla Lunu. Oterala ju je iz njenog stana koji je sama krvavo zaradila i rekla: „Ovo je moj stan.“ Ja sam tad uzela dete i došla je kod mene u Zemun, došao je i Gagi. Anabela joj je rekla da može da bira ili stan, ili Marko, a Luna je rekla - Marko. Posle nedelju dana je spustila loptu - ispričala je Đoganijeva u šoku.

Dočaravajući nam kakva je Anabela majka, opisala je događaj pred njen ulazak u „Zadrugu“ i svađu sa Sarom, Nađinom ćerkom. - Zašto ne kaže da je razgovarala sa Sarom, koju su i Luna i Gagi zamolili da se pobrine za Ninu ako joj nešto zatreba. Dete je sad samo, a kada joj je Sara rekla: „Da li ti je jasno da je ostavljaš s Andrejom, koji, nažalost, nije izlečen“, nju je samo to zabolelo oko bivšeg muža - priča ona i dodaje: - Pre dva meseca Nina je zvala Saru jer je imala gušenje usred noći, jer se Anabela izdrala na nju i zapretila joj da je slučajno ne zove ako joj nešto treba. I onda je Nina nije zvala, već je okrenula Lunu, ali je njoj telefon bio utišan. Sara je došla iako je Anabela spavala u susednoj sobi. Anabela je Nini rekla da se folira da joj nije dobro, pa ju je Sara vodila u Hitnu pomoć. Rekla je Nini da je lažovčina i da su svi isti (Đoganijevi). Dete je u strahu - navodi ogorčena Gagijeva sestra.

Luna objasnila zašto je opet u „Zadruzi“ Dugujem 25.000 €

Luna Đogani ogovarala je svoju majku Anabelu Atijas, i to sa svojim tatom Gagijem Đoganijem. Ona je najpre upozorila densera da se kontroliše jer je njen plan da ga izbaci iz „Zadruge“. - Ja te samo molim da ne ideš kući, ti si ovde šest meseci, da ne pokvariš sve to - rekla je ona. - Ona je ovde došla da me izbaci, da je mogla, već bi me izbacila. Vraća se na nešto što je bilo pre deset godina. Došla je da me upropasti, da me kanali. Ja ću njoj ceo život biti kriv. Ona me je polila vodom, možda čeka da je udarim. Ali ti znaš da ja to nikad ne bih uradio - rekao je Gagi. Tada je Luna otkrila da je u „Zadrugu“ ušla kako bi vratila veliki dug. - Ja sam očajna. Da sam znala šta će da bude, ne bih ušla, bolelo bi me dupe i za Marka i za Jelenu. A s druge strane, da nisam ušla, pocrkali bi svi, umrli bi. Ušla sam u dugove 25.000 evra, kako da vratim, od čega? - požalila se Luna.