SVI MISLE DA JE NADEŽDA SINU DALA IME PO PSU: Pevačica OTKRILA da se iza svega krije TUŽNI DETALJ! A evo o čemu se RADI

Nadežda Biljić porodila se pre pet dana i svom izabraniku, manekenu Tomi Paniću, rodila sina. Nadežda je otkrila zbog čega je svom tek rođenom sinu dala ime Longo.

Vest o rođenju deteta koje je dobilo ime Longo zapanjila je javnost, potom je Toma za medije otkrio da je par detetu ime dao po - kućnom ljubimcu.

"Longo je jedan Tomin prijatelj sa kojim se on družio u Kini. On je obećao tom drugu da ako dobije sina da će nazvati dete po njemu. Nešto se dogodilo tom prijatelju, nećemo sada o tome. Vidim da je narod baš burno reagovao na pomen tog imena. Pričaju kako dajemo ime po kučetu, a ne znaju da je on to hteo i za dete. Nepismeni ljudi, zatucani. To ime je strano, nema ništa loše u tome", izjavila je Biljićeva pre porođaja.

Nadežda je otkrila da neće uskraćivati slobodu svom sinu, već da će on moći bez pritiska da bira čime će se baviti u životu.

"Ja mom detetu neću da branim ništa. Ja ne mogu da znam da l' će on imati neke talente. Svakako neću da dozvolim da se Tomin i moj posao i pojavljivanje u Zadruzi loše odrazi na moje dete",govorila je Nadežda.

