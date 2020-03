DUŠICA JAKOVLJEVIĆ SE OGLASILA POSLE SAOBRAĆAJNE NESREĆE! Dobro je kako je moglo da bude, TRESLA SAM SE! (FOTO)

Voditeljka Dušica Jakovljević doživela je danas saobraćajnu nesreću blizu Ade Ciganlije u Beogradu, a onda se oglasila pa objasnila šta se tačno dogodilo. Kao dugogodišnji vozač, ona je svojim automobilom upravljala po propisima, kada joj je u jednom trenutku put isekao drugi vozač koji je naglo, nepropisno skrenuo i ušao u njenu traku.

Kako se navodi, da bi izbegla veće posledice i izbegla sudar, Jakovljevićeva je naglo zakočila, a onda je osetila udarac, jer se u njen auto zakucao drugi vozač koji je vozio iza nje.

"Krenula sam kući i devojka neka, koja se kretala ka meni, u suprotnom smeru, naglo je ispred mene skrenula. Jedva sam je izbegla, jer je nenajavljeno skrenula... Ja na kočnicu i sirenu i u tom deliću sekunde osetila sam da me neko udario otpozadi. Ona je pobegla... Bez obzira na zakon po kojem je kriv taj dečko, jer nije držao razdaljinu, ipak je kriva ona, jer je to sve izazvala, zapravo, najveći krivac je kada je reč o sudaru. Ali eto, izvukla se bez posledica... Ma, kako je moglo da bude, dobro je", rekla je voditeljka, pa dodala:

"U prvom momentu sam se tresla, pošto mi je ovo prvi sudar u životu... Ipak, brzo sam došla sebi. Nismo dugo čekali na uviđaj, ubrzo je stigla šlep služba, meni su poslali zamensko vozilo i to je to. Sa dečkom koji je udario u moj auto sam se lepo ispričala, važno da se niko od nas nije povredio i eto, baš mi je bilo drago kada mi je rekao da me njegova mama gleda i obožava", zaključila je Dušica.

