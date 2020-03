RED, RAD I DISCIPLINA: Aco Pejović ima 3 ćerke, a priznaje kako stoje stvari u njegovom DOMU!

Aco Pejović ponosni je otac tri ćerke, Magdalene, Marije i Ive. Iako tako ne deluje na prvi pogled, pevač je veoma strog i zahtevan roditelj, te se u njegovom domu moraju poštovati tri načela - red, rad i disciplina.

"Mora da se zna red, rad i disciplina, ne da budu vojnici, ali neke osnovne stvari moraju da se znaju u kući, šta se radi i kako se radi", rekao je Pejović u emisiji "Premijera".

Sa suprugom Biljanom pevač uživa u braku već dugi niz godina, ali kako kaže, u njihovoj porodici se ne slave praznici kao kod svih drugih, već oni imaju svoje praznike.

"Mi nemamo to slavljenje 8. marta, Novu godinu, to se kod nas u kući ne slavi, mi slavimo neke druge praznike, a to ne", naveo je pevač.

