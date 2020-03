ANABELA JE PRETUKLA ĆERKE KAD SU DOŠLE NA ROĐENDAN MOG SINA: Đole Đogani izneo SKANDALOZNE detalje života Lunine majke!

Gagi Đogani, Luna i Anabela Atijas sada žive pod istim krovom u rijalitiju "Zadruga", a kako se spekuliše, za to su dobili ogroman honorar.

Đole Đogani se oglasio i otkrio da nisu tolike cifre koje se spominju u javnosti, kao i da nije moguće da su dobili taj iznos.

"Anabela i Gagi su se mene plašili kao nekog ko je stariji od njih i smatrali su me autoritetom. Ja sam nakon nekoliko meseci saznao da se Gagi drogira, i to mi je saopštila Anabela. Pozvala me je i rekla da on ima problema sa narkoticima, a onda smo odlučili da zajedno sve to rešimo. Išli smo kod psihijatra na seanse kako bi on uspeo da se izleči. Nakon nekoliko meseci sam saznao da su ga dileri tukli zbog narkotika, sve su skrivali od mene. Poslednjih nekoliko godina je potpuno čist", rekao je Đole i dodao da Anabela na pogrešan način kalja ugled familije Đogani.

"Da li je u redu da ona u „Zadruzi“ onako kanali svoje rođeno dete? Kojim parama je ona uspela da kupi stan? Dogovor je bio da se Lunin novac iz rijalitija podiže jednom nedeljno i da joj se kupi stan. To je Luna sama zaradila. Ušla je u rijaliti da vodi dijalog, a Gagiju ne dozvoljava da priča. Čim on nešto progovori, ona ga polije vodom. Uništava svoju ćerku Lunu, koja je mlada i tek treba da gradi karijeru. Gagi je tamo već šest, sedam meseci i treba da zaradi neki novac. On ju je stvorio na početku karijere. Svima je poznato da je ona bila najbolja otvaračica usta, jer je njene pesme pevala Marija Mihajlović", rekao je Đogani, i otkrio da je Anabela istukla ćerke jer su došle na rođendan kod njegovog sina.

"Ona je imala ružnu situaciju s Andrejem kada ga je prebila stolicom. Njena ćerka Nina se u tom trenutku istresirala i požalila tetki. Kada je trebalo da Luna i Nina dođu na rođendan kod mog sina, krišom su se iskrale iz kuće kako bi došle na slavlje i bile sa porodicom. Međutim, kada je to Anabela saznala, odlučila je obe da ih prebije. Anabela je uspela da utera strah Luni u kosti, zbog nje ne sme da priča istinu. Nije se ostvarila u životu, pa sad boravi u „Zadruzi“. Mogu samo još da dodam da su Luna, Nina i Blankica divna deca, ali da se nažalost nalaze u lošoj situaciji", zaključio je Đole.

Đole je odlučio da pojasni situaciju koja se dogodila na auto-putu za Makedoniju kada je Anabela navodno naprasno udarala Gagija, a on ju je zatim izbacio iz kola i krvnički istukao.

"Dok su se vraćali sa nastupa iz Makedonije, on je vozio brzo, preko 180 na sat. U tom trenutku ga je ona udarala pesnicama i histerisala u putu, dok joj je on poručio da se smiri. Kada je video da se situacija otrgla kontroli, stao je na pumpu i izveo je napolje, iako ona i dalje nije htela da se smiri. To je sve što ja znam. Mi svi pričamo o tom nasilju nad ženama, a da li postoji nasilje nad muškarcima? Ako je ona zaista trpela batine od Gagija, a nije, zašto je ostala s njim 17 godina u braku? Onda je ona zaista monstrum", odgovorio je Đole.

