PODIŽU RASPOLOŽENJE LJUDIMA U IZOLACIJI: Lapsus bend pesmom protiv Korone!

Zbog pandemije Korona virusa veći deo sveta je uveo vanredne mere pa ni balkanske zemlje nisu izuzetak, a “Lapsus bend” odlučio je da se protiv zaraze bori svojim najjačim oružjem - pesmom, pa su tako promovisali svoj novi spot za numeru “Žena mojih snova”.

"Dugo smo razmišljali da li da objavljujemo pesmu i onda smo došli do zaključka da je u ovako teškim vremenima osim fizičkog zdravlja jako bitno sačuvati i psihičko, i nadamo se da će ova pesma makar malo moći da popravi raspoloženje ljudima u periodu vanrednog stanja" - rekao je Emir Aličković, frontmen najpopularnijeg benda u regionu, i nastavio:

foto: Infinity production

"Pošto sam i ja prinuđen da budem u karantinu jer sam prešao iz Srbije u Bosnu, znam koliko to može biti teško. Zato smo odlučili da svake subote na društvenim mrežama napravimo nešto što smo nazvali “Koncert za karantin” gde ćemo pevati za ljude i nadamo se da će to biti makar mali doprinos da lakše izdrže period pred nama. Dan smo odabrali jer je to već godinama veče kada se tradicionalno družimo sa publikom, tako da smo želeli da to nastavimo i sada, kada su izlasci zabranjeni- zaključio je Emir.

Poslušajte novu pesmu:

