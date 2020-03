IVAN GAVRILOVIĆ SVEDOČI O ĐOGANIJEVOM NASILJU: Gagi je KRVNIČKI udarao Anabelu po licu! Jedva smo ga ODVOJILI od nje!

Ivan Gavrilović potvrdio je za Kurir da je bio prisutan kada je Gagi Đogani pre dvadesetak godina brutalno pretukao Anabelu Atijas na jednom nastupu tokom njihove zajedničke turneje.

"Nas nekoliko je odmah skočilo da je brani. Jedva smo ga odvojili od nje. Anabela nije mogla da izađe na binu jer je imala užasne modrice po licu".

Šamari

Bivša članica Fanki Džija već danima, otkako se pridružila ćerki Luni i bivšem mužu Gagiju Đoganiju u „Zadruzi“, priča o detaljima porodičnog nasilja koje je trpela od čoveka s kojim je 17 godina bila u braku. Tako je otkrila da ju je Gagi brutalno tukao kad god mu nešto nije bilo po volji, a često i pred drugim ljudima. Jednom prilikom dobila je batine tokom turneje po Srbiji, što su mogle da vide i njene kolege.

- Tukao si me na nastupu, udarao si mi šamare pred drugim pevačima. Evo Ivan Gavrilović može da potvrdi to, Dr Igi je isto bio tu i video je čovek sve - rekla je Anabela Gagiju, koji je kazao da se ne seća tog incidenta.

Za razliku od njega, svedok nemilog događaja Ivan Gavrilović nema problem sa amnezijom i detaljno se prisetio kako je izgledalo zlostavljanje njegove koleginice.

foto: Dragana Udovičić

- Moram reći istinu. To što je Anabela rekla je, nažalost, tačno. Mislim da se to desilo u nekom mestu na jugu Srbije, bilo je dosta nas pevača na turneji. Pojma nemam da li je izbila neka svađa između njih ili je Gagi odjednom planuo. Mi smo samo videli kad je on počeo da udara Anabelu po licu, to je bilo zaista jezivo. Prvi put sam video da jedan nazovi muškarac može toliko jako da udara ženu, krvnički, bez trunka savesti i milosti. Ona jadna nije stigla, niti je uopšte mogla da se brani od njega jer se ponašao nenormalno - priča Ivan.

Katastrofa

On kaže da je odmah sa još nekoliko kolega skočio da je brani i da je samo zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji Anabela izbegla ozbiljnije posledice nasilja od tadašnjeg muža.

- Mi smo odmah pritrčali i skočili da je odbranimo. Sećam se da smo ga jedva odvojili od nje i smirili. Posle toga, kad je došao red da oni nastupe, Anabela nije mogla da izađe na binu jer je imala užasne modrice po licu, pa je Gagi sam izašao. Puštena je matrica, pa je on pevao umesto Anabele, a publika ga je najstrašnije izviždala jer on nema pojma da peva. Katastrofalno je to izgledalo - prisetio se Gavrilović.

(Kurir.rs / Ivan Ercegovčević / Foto:Dragan Kadić, Sonja Spasić)

