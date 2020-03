RASPLAKALA ME SNEŽANA ĐURIŠIĆ: Lepa Lukić živi sama, a evo ko joj pomaže dok je vanredno stanje! NE PRAVIM ZALIHE!

Lepa Lukić je kao i mnogi ovih dana u samoizolaciji, odnosno u svom domu.

Kao odgovoran savestan građanin, pridržava se svih mera i saveta stručnih lica, budući da su zvog ovog opasnog virusa, kako je poznato, najugroženije osobe starije od 65 godina.

Mnogi su se zapitali ko joj, u ovim teškim danima za sve nas, pomaže i vodi računa o tome da ima sve neophodno za normalan život.

"Dobro sam, kod kuće sam i slušam sve što kažu, a i gde ću kad je prazno sve i ne bih da riskiram. Nemam zalihe, to mi je ružno prema drugima, da mislim samo na sebe. Prijateljica iz Kaluđerice, koja je mlađa, dolazi i donosi mi namirnice", rekla je Lepa, koja je posebno istakla da joj je svoju pomoć ponudila koleginica Snežana Đurišić, koja je se setila u ovim teškim danima i time je potpuno ganula.

"Plakala sam jutros pola sata zbog Snežane Đurišić, ona mene voli od svoje 9. godine i zvala je da me pita treba li mi nešto. Setila se da treba da budem u kući, pa mi je ponudila da donese šta mi treba. U pola tri će mi Snežin sin Sloba doneti hranu za mačke, samo to nisam imala. Kaže Sneža meni: "Imaš mene, ne treba nikog da zoveš". Njen sin je tu za mene. Znala sam da je Sneža čovek, ali me posebno raznežila što se setila mene", rekla je Lepa.

Potom je dodala i da je oprezna budući da je imala iskustva i sa lopovima, koji su joj pre nekoliko godina upali u stan dok je spavala i odneli veću sumu novca.

"Takođe se javljaju volonteri, dolaze na vrata, ali ne znam ko su, tako da samo one koje ja pozovem - njima mogu dati novac da kupe šta treba, da me neko ne prevari", rekla je Lepa na kraju razgovora.

