BIVŠI ZADRUGAR OGLASIO SE IZ BEČA! Pala samoizolacija zbog korone: A evo s kim je putovao I GDE!

Bivši zadrugar Rade Lazić nedavno je odmarao na Tajlandu zajedno sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Manuelom Stojanovićem. Po povratku u Beč, gde inače živi, rešio je da se zbog čitavog stanja koje je nastalo zbog korona virusa samoizoluje kako zbog sebe, pa tako i zbog svoje okoline. "Skoro sam se vratio sa Tajlanda, a zna se da su Azijske zemlje najkritičnije kada je reč o korona virusu, pa sam tako odlučio da se manje krećem nego uobičajeno, iako sam prošao ceo protokol oko kućnog karantina, gde nisam zadržan, niti bilo šta, nemam nikakvu naredbu da ostanem kući. Ja sam odlučio da se samoizolujem i zbog sebe i zbog starijih ljudi koji su oko nas, a takođe i mlađih", počeo je on svoju priču iz svog doma.

"Kada je reč o mom iskustvu, najviše što me je pogodilo je to da je danas, kako sam dobio podatak da je u poslednjih 24 sata u Italiji preminulo 475 osoba, a obolelih je 4.207... Ovaj podatak je zastrašujuć... a pročitao sam da je u Srbiji još 8 ili 10 osoba obolelo...", nastavio je zabrinuti Lazić.

"A što se tiče Tajlanda, nisam primetio neki strah tamo, jer ovaj korona virus može da se dobije na Tajlandu, ali ne može da opstane, zato što je temperatura preko 30 stepeni, pa kako kažu, ovaj virus na tim temperaturama ne može da opstane, tako da je Tajland po statistici jedna od zemalja gde je najmanje registrovanih od korona virusa", pričao je bivši zadrugar, a onda odgovorio na pitanje da li je uplašen.

"Pa iskreno nisam uplašen za sebe, više za narod stariji od 60 godina, jer kao što svi znamo, njima najviše preti opasnost od ovog virusa. Za njih može biti kobno, ako dobiju... Tako da sam ja svoje kretanje sveo na minimum, znači ustanem, odem do prodavnice, malo prošetam, gledam da to bude malo kasnije, kada nema mnogo naroda na ulici, a onda se vratim kući. Svoje vreme provodim tako što gledam filmove, slušam muziku, čitam nešto, a mogu da kažem da mi je to dobro došlo. Ono što nije dobro je to što smo poslovno sasečeni... najviše su nastradali gastronomi", nastavio je "teča iz Beča".

"Bake i deke se sada ponašaju kao mala deca, tako da bih apelovao sada na sve starije ljude, na ljude koji imaju preko 60 godina da se ne zezaju sa ovim stvarima i da stvarno ostanu kod kuće, da ne bude kao u Italiji! Ljudi, situacija uopšte nije za za*ebanciju... Mi smo se na vreme vratili sa Tajlanda, odmor nam je skraćen, za nekoliko dana, naravno naš drugar Gastoz, on je sam po sebi malo lud, on je na svoju inicijalitivu odlučio da ostane. Jutros su doneli odluku da se zatvori i naš aerodrom... tako da će dragi Gastoz ostati na Tajlandu bar još mesec dana, a kada se bude vratio, čeka ga karantin od dvadeset i nešto dana... ali Gale kao Gale, mi ga čuvamo, ljudi mu šalju novac, svako pa i on se bori protiv korone na svoj način", objašnjavao je on.

