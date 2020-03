VANJA NAŠLA DEČKA DOK JE SREĐIVALA STAN! Svaka bi ovakvog htela: Pevačica planira svadbu posle 10 MESECI veze?

Vanja Mijatović već deset meseci uživa pored dečka kog je upoznala dok je uređivala svoj stan. Navodno, oni su se sasvim slučajno upoznali, a pevačica tvrdi da je muškarac kakav se samo poželeti može.

"Vanja već godinama živi kao podstanar u Beogradu. Prošle godine konačno je rešila da sredi stan koji je pazarila za sebe u prestonici, a tim povodom uputila se u prodavnicu rasvete. Tamo je dobila kontakt firme koja oprema stanove od poda do plafona, a vlasnik te firme je niko drugi do Vanjin sadašnji dečko. Oni su prvo sarađivali oko uređivanja Vanjinog stana, onda su otišli na privatni sastanak i tako je sve krenulo. Zabavljaju se već deset meseci, a Vanja toliko uživa kraj njega da bi bez mnogo razmišljanja pristala da se uda za njega", rekao je izvor blizak pevačici.

Kako se navodi, Vanja ni u jednom momentu nije pomislila da potraži popust ili dobije nešto gratis samo zato što joj dečko sređuje životni prostor.

"Vanja nikad ne bi dozvolila da joj neko nešto uradi besplatno, pa ni njen emotivni partner. Ona je uredno sav materijal i radove u stanu platila", dodaje izvor.

Vanja ne krije koliko je srećna u ovoj vezi.

"Istina je da smo se upoznali tako što sam angožavala njegovu firmu da mi uređuje stan. Mnogo mi je lepo sa njim. Imam muškarca kakvog sam oduvek želela. Najviše mi se kod njega dopada način na koji se prema meni ophodi, mada ima on još mnogo kvaliteta. Pravi je džentlmen, pazi me, mazi me, brine o meni i čuva me kao malo vode na dlanu. Svaka devojka bi poželela ovakvog muškarca", izjavila je ona.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Dragana Udovičić

Kurir