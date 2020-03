NEDA UKRADEN SE NE PLAŠI KORONAVIRUSA: Pišem knjigu Život u izolaciji! Osamila sam se u stanu u Beogradu na vodi

Dok većina ljudi strahuje od koronavirusa, Neda Ukraden (69) samoizolaciju je okrenula u svoju korist.

Pevačica sada stanuje sama kako bi zaštitila sebe, ali i ćerku, zeta i unuke, i poštuje naredbu po kojoj građani iznad 65 godina ne treba da napuštaju svoje domove. Osim što je vreme posvetila odmoru, čitanju knjiga, gledanju filmova, Neda je počela da piše dnevnik „Život u izolaciji“, koji planira da objavi.

Kako provodite vreme u izolaciji?

- Organizovala sam se. Otišla sam u samoizolaciju u stanu u Beogradu na vodi, dok su moja ćerka, zet i unuci u našoj kući na Banovom brdu. Čitam knjige, nešto malo i pišem. Čujem se više s prijateljima, familijom... Malo mi je teško da se organizujem u novom prostoru, još ne znam gde je šta, ali snaći ću se. I to je način da se prekrati vreme. Bar mi je lep pogled s nove terase.

Šta pišete?

- Pišem dnevnik (smeh) „Život u izolaciji“. Možda ga objavim jednog dana.

S obzirom na to da ste donedavno dosta nastupali i putovali po inostranstvu, da li vas je strah?

- Pa ja nemam strah. Imala sam težak grip pred Novu godinu, sada sam dobro. Bože zdravlja, kako svima, tako i meni. Jesam dosta putovala, ali nisam u ta rizična područja. Deset koncerata mi je dosad otkazano, to jest pomereno. Zovu me organizatori, sada se time bavim. Imala sam zakazane nastupe od Švedske do Slovenije, Bugarske...

Mnogi sa estrade već se žale da će zbog otkazanih nastupa biti u minusu.

- Preživeli smo i bombardovanja, i selidbe, i ratove, tako da se ne bojim. Ja sam u Sarajevu 1992. ostala bez ičega, sa hiljadu maraka u džepu, roditelji su mi ostali bez penzije, bolesni, dete mi je išlo u šesti osnovne. Bitna je pozitivna energija, a sve je u božjim rukama. Dobro je došlo ovo da malo povučemo ručnu, da budemo sami sa sobom. Ne vidim ovo kao nešto od čega ćemo umreti.

Da li se pridržavate propisa koje je država dala u cilju zaštite od koronavirusa?

- Prilično sam disciplinovana. Ne izlazim. Nabavila sam sve što mi treba. Ne brašno i šećer u nenormalnim količinama, nego malo maslinovog ulja, hranim se zdravo, jedem salate, tunjevine, ribu.

Ne bojite se da neće biti hrane?

- Neće to država dozvoliti, a i neće sve ovo trajati godinu dana. Ne sviđa mi se ta panika i kupovanje svega previše. Bitno je da se organizuje pomoć najstarijima i najsiromašnijima. Oni malo znaju da koriste internet.

foto: Vladimir Šporčić

Kako provodite vreme bez unuka?

- Zovu me svaki dan, čujemo se preko Vajbera u video-pozivima. Stalno me pitaju: „Baba, kad ćeš da dođeš?“ (smeh). Jako mi nedostaju. Sad sam ih zvala da ih pitam jesu li imali časove. Sviđa im se škola preko TV, a ja sam tu da pomognem.

REALNA PLAŠIM SE SAMO NEODGOVORNIH Hvata li vas panika kad odete na društvene mreže i vidite razne negativne informacije? - Ne sviđaju mi se te informacije. Ja se jedino bojim da će ovi gastarbajteri da nam jako pogoršaju situaciju kad dođu za uskršnje praznike. Ne verujem da su svi savesni i da se kad dobiju papir za samoizolaciju toga pridržavaju. Ljudi su neodgovorni. Razmišljam o tim medicinskim radnicima, svaka im čast. A Kinezi su nešto najpozitivnije što sam iz sveta videla. Od njih ima šta da se uči.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić Foto: Vladimir Šporčić, Nemanja Nikolić

