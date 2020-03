Olja Karleuša pokazala je kako provodi vreme tokom izolacije zbog korona virusa i nasmejala mnoge na svom Instagramu.

Naime, pevačica je rešila da skine nadogradnju sa kose, pa i gel sa noktiju, tako da tokom izolacije nema ulepšavanja, kako je navela.

"Olja, imaš harizmu koja se ne kupuje, to ostaje zauvek i to je najdragocenije!", "Ostaje dobra duša, jedino najvrednije", "Tebi to sve nije ni potrebno, prelepa si!", bili su neki od komentara.

