ZORANNAH JE OSTAVILA SINA ČUVENOG DOBROG TAJKUNA ZBOG OVOG TENISERA? Ljubavni život joj je kao španska serija! ŠOU!

Posle raskida sa fudbalerom Danijelom Milićevićem, te brojnih poznatih momaka sa kojima su je spajali, Zorana Jovanović Zorannah progovorila je sama o svom ljubavnom životu, koji je ništa manje turbulentan. Na ovaj način, blogerka je svakako postavila određene stvari na svoje mesto, a sve vreme tog snimanja društvo joj je pravila prijateljica i koleginica Anastasija Đurić.

"Sećate se one španske sapunice od letos? Ostavila sina hrvatskog tajkuna zbog bosanskog tenisera... Pa, nije baš bilo tako, ali te obe stvari su bile istinite. Mateo Šarić i Damir Džumhur. Sa svim ostalim muškarcima sa kojima su me povezivali nisam imala ništa", objasnila je Zorannah.

Inače, Mateo Šarić je sin hrvatskog "dobrog biznismena" Marijana Šarića, kojeg zbog Ive Grgurić i odnosa sa njom često spominju u ''Zadruzi 3''.

"Najviše me je nerviralo što su me spajali sa sinom Halida Muslimovića, sa kojim ja ništa nisam imala. To nije bila istina", dodala je ona.

Kurir.rs, M.G/Foto: Instagram screenshot

Kurir