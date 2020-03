MORAMO OSTATI PRIBRANI! Slađa Alegro se javila iz izolacije pa uputila JAKU poruku!

Slađa Alegro se oglasila na svom Instagram profilu pa je iskoristila priliku da pošalje poruku ljudima u ovim izazovnim vremenima, tako što se obratila upravo svom detetu.

"Ružo moja, ovo je nase vreme.Izolaciju svako doživljava na svoj nacin, i svako priča iz svog ugla. Nama je ovo poklon, sve vreme ovog sveta je samo naše. Moje srce je puno jer smo skupa, jer si zdrava. Svi oko mene takođe, to je sad najvažnije. Mazimo se, gledamo crtace, kuvamo, igramo se, bojimo, uspavljujemo i povijamo lutke, pevamo pesmice, igramo, čistimo kucu. Izađemo u šumu, sa tatom, prošetamo beremo cveće i nazad u naš dom. Zavidimo onima koji imaju dvorište jer maloj deci, pa i nama to puno znači. Nemojte kukati, nemojte molim vas, najveća briga je sad da ostanemo pribrani, da se ne bojimo ali i da ne budemo opušteni.Svako od nas ima nekog ko mu fali, meni fali moja sestra njena deca, moja baka koja živi nedaleko od mene, fale mi moje kolege, moji prijatelji, ali negde veoma blizu nas ima nekog kome važnije stvari fale.Moja rođaka ima petnaestogodinjeg sina, kome se posle dvogodišnje borbe vratio sarkom, kome opet sledi borba, cuvene grozne terapije.Nju ne brine virus nju brine mnogo više.Nju ne brine ni nestašica ulja i brasna, nju ne brine sto su kafane zatvorene.Ima mnogo više briga oko nas i bez korone. Zato nemojte biti nezahvalni, uživajte u svojoj porodici koju mozda niste viđali dovoljno, dajte im zagrljaja i osmeha, to svakome treba.Nemojte samo u 20h časova svake večeri aplaudirati, aplaudirajte svakog jutra kad se probudite zivi i zdravi. Pomolite se Bogu da sve ovo sto pre prođe bez vecih posledica. Živi bili", napisala je Slađa u svojoj objavi.

