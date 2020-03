ĐORĐE DAVID ZA KURIR: Zbog korone ćerku viđam samo ispred zgrade!

Đorđe David je pre uvođenja vanrednog stanja bio u Makedoniji, zbog čega danima nije izlazio iz stana. Njegova vanbračna supruga Ana i ćerka žive u drugom stanu, ali se redovno viđaju.

- Podsećam se nekih kulinarskih momenata koje sam zaboravio, vozim bajs, a na društvenim mrežama sam poluaktivan. Ako dobijem neku informaciju iz Italije od svojih virtuelnih prijatelja, to podelim. Disciplinovan sam, pošto imamo primere svuda oko nas kako izgleda situacija kada ljudi to ne čine. Nisam čovek koji je psihički labilan, naprotiv, jak sam i gledam na koronavirus kao na nešto što će proći.

Plašiš li se za svoje zdravlje?

- Doputovao sam iz Makedonije pretprošlog petka. Sedeo sam s gradonačelnikom u Đevđeliji u trenutku kada je počeo da dobija informacije o virusu. Tada sam shvatio da počinje ozbiljna ludnica. U petak ujutro, kada sam krenuo iz Ohrida, moja Ana me je zvala da mi kaže o čemu se radi i da se stvari brzinski odvijaju. Nisam verovao da će ovako daleko da ode, ali lekari s kojima se čujem i kojima verujem napominju da je disciplina najvažnija.

Radiš li putem telefona s kandidatima „Zvezda Granda“?

- Redovno se čujemo. Svake subote sam radio i s kandidatima iz BiH, ali kada je u nedelju uvedeno vanredno stanje i zbog zatvaranja granica, rekao sam im da momentalno sednu u svoje automobile i požure kući. Zatečen sam, nisam navikao da ništa ne radim. Zato vozim bicikl i idem u otvorene teretane na Ušću.

Da li sada provodiš više vremena s ćerkom? - Baš zbog tog putovanja u Makedoniju ne idem u stan gde su Ana i ona, već se nalazimo ispred njihove zgrade. Vreme provodimo na propisanoj udaljenosti. Ne želim ništa da prepustim slučaju, pa se ponašam pre svega odgovorno prema svojim najbližima.

Jesi li se rastao od supruge ili ste razdvojeni zbog ove situacije?

- To je glupa priča, ne mogu da ponavljam kao papagaj, niti mislim da je to posebno interesantno. Ana i ja smo u ozbiljnoj ljubavi, to je sve što ću reći. Ja sam u vanbračnoj zajednici jer me nije briga za papir. Ekonomski je nezavisna, isto kao ja, možemo da živimo svako na svoj račun, znamo šta su naše obaveze prema detetu. Pisali su da smo razvedeni, da me je izbacila iz stana, da ne može da podnese moj način života. Sad se baš spremam da se vidim s njima.

Primaš li goste tokom koronavirusa?

- Ne. Ovo sve ne shvatam kao zezanje.

Da li se plašiš za finansije tokom ove vanredne situacije?

- Dosad me nije zabrinulo to, ali što kaže Bosanac, vidim da država svima garantuje kintu, a ko će nama muzičarima i glumcima da nadoknadi ove silne izgubljene novce. Samo da kažem da je otkazano deset pozorišnih predstava koje je trebalo da igramo, kao i nekih četiri-pet koncerata.

Šta se dešava s albumom?

- Album je završen, imao sam nameru da snimim spot, ali je u ovim uslovima to nemoguće. Zapravo, moguće je, ali bi to bio vrlo ozbiljan prekršaj i vrlo nezrelo ponašanje. Svi smo zaglavljeni, ali ako budemo bili disciplinovani, sve će brže proći. Vidim da umiru kao snoplje u Italiji, strašno.

Imao si dogovor sa Sašom Popovićem da album izdaš za „Grand“. Da li se to promenilo nakon što je prodao kompaniju?

- Nema razloga da se zbog toga nešto promeni, a album je brutalan.

Zabava Popović mi šalje duhovite klipove Ima li nešto što može da te nasmeje tokom ove situacije? - Nasmejalo me je to što sam video gomilu klipova o novonastaloj situaciji jer u celoj ovoj muci treba održati mozak i duhovitost. Imam grupu na Vajberu sa Ivanom Peters, pa tu svi razmenjujemo te šale, Popović nam isto dosta klipova šalje i vrištimo od smeha. foto: Dragana Udovičić

