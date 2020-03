DŽAJINA ĆERKA IMA 2 RAZLOGA ZA SLAVLJE! Muž joj priredio iznenađenje KAKVOG NEMA, a tek da vidite šta joj je NAPISAO!

Dragana Džajić i Miloš Ivanović imali su dva razloga za slavlje - bračni par pored Mladenaca obeležio je i 28. rođendan ove lepotice, čiji muž nije propustio da joj napiše lepu poruku uz raskošan buket cveća.

"Srećan rođendan, ljubavi! Volim te", piše na kartici, kojom se ona ubrzo i pohvalila na Instagramu.

Podsetimo, Dragana i Miloš zavetovali su se na večnu ljubav u maju 2019. godine, pred 250 zvanica u jednom prestoničkom hotelu. Svadbi su prisustvovala brojna poznata lica sa estrade i sveta sporta, a prvi ples odigrali su uz "When you tell me that you love me" Hulija Iglesijasa, oca Enrikea Iglesijasa. Zajedno sa njim, inače, ovu pesmu izvodi Doli Parton. Bidermajer uhvatila je mladina sestra.

