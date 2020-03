CENKAJU SE I KAD JE CENA SIMBOLIČNA! Naši tekstopisci otkrili tajne SRPSKE ESTRADE, a ON je imao ČUDAN zahtev

Godinama se na estradnoj sceni šuškalo kako je teško doći do prave pesme, ali isto tako kako sa godinama cena sve više skače. Kompozitori i tekstopisci su odlučili da otkriju sve tajne vezane za saradnju sa poznatima.

- Što se sklonosti ka muzici tiče, oduvek sam bila talentovana, bilo je pitanje samo gde ću se usmeriti. Moja prva pesma je bila sa Darkom Radovanovićem i mi smo sa njom konkurisali 2003. na Beoviziji. Toše Proeski je pesmu "Sve je ovo premalo za kraj" odmah izabrao, nakon toga se dogodila tragedija i pesma je ostala zabeležena u kompjuteru gde je on svirao na klaviru kod kuće i pevao, nakon njegove smrti pesma je pronađena. Kontaktirali su me razni ljudi da žele da mami i tati da poklone pesmu. Jednom prilikom me je kontaktirao momak iz zatvora koji je svojoj devojci hteo da pokloni pesmu - rekla je Jelena Trifunović, koja je radila sa Tošetom Proeskim, Anom Kokić i mnogim drugim poznatim pevačima

Bane Opačić sa druge strane tvrdi kako se pevači i pevačice dosta cenkaju. - Svirao sam tada harmoniku i vrlo brzo sam počeo da pravim pesme. Prvi pesmu sam zvanično napisao 2001. i to je bilo za festival Sunčane skale. Saša Kovačević je bio klinac kada je došao prvi put kod mene. Nije on znao šta tada tačno želi, ali sam ja sa njim radio po osećaju, prva pesma je bila "Jedina si vredela od svih". I kada je cena bila simbolična, pevači se cenkaju - rekao je Bane u Vikend premijeri.

Aleksandra Milutinović pretežno piše muziku i tekstove za pop muzičare poput Goce Tržan, Emine Jahović, Željka Joksimovića.

- Goca Tržan me je prva podržala sa 18 godina. Bilo je raznih situacija kada su pevači želeli da promene pesme, a onda ih ja ubedim i presečm govoreći da tako mora. Kažem im ili uzmi pesmu kakva je ili je ostavi. Najveće zvezde su najlakše za saradnju. Naravno da ima cenkanja, puno puta je toga bilo - rekla je Aleksandra.

