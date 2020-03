NIKAD SE NISAM PONAŠALA KAO MUŠKARAC: Fifi totalno promenila svoj IZGLED! Danas izgleda mnogo ŽENSTVENIJE (FOTO)

Fifi, koja je rođena kao Filip Janevski, osim izvanrednim vokalom i specifičnim izgledom pažnju medija i publike privukla je i time što je priznala da je transrodna osoba. Ona danas izgleda ovako.

foto: Printscreen/Youtube

Pet godina nakon učešča u "X Faktoru" zavirili smo na Fejsbuk nalog ove pevačice i imali šta da vidimo. Osim što i dalje peva kao slavuj, Fifi se na društvenim mrežama predstavlja i kao Gia.

foto: Printscreen/Youtube

Fifi danas izgleda dosta drugačije, budući da ima dužu kosu i deluje ženstvenije.

"Ljudi nisu obraćali pažnju na to koliko dobro pevam, već su samo komentarisali to što sam transrodna osoba. Sva sreća, ima ljudi koje ne zanima kakva je moja orijentacija i zato volim svoje fanove i one koji me poštuju", kaže Fifi.

"Otkako sam se rodila, znala sam da sam devojčica. Nikada se nisam čak ni ponašala kao muškarac. Pošto imam muški organ, to je jedino što me ne čini pravom ženom. Sa pet godina postala sam svesna "problema" jer sam tad provalila da nešto sa mnom nije u redu. Htela sam da se šminkam, da se oblačim kao princeza, a to mi roditelji nisu dozvoljavali i tada sam shvatila da sam rođena u pogrešnom telu ", otkrila nam je Fifi.

"Odrasla sam sa mamom i tatom, a imam i mlađeg brata i sestru. Moji roditelji oduvek su bili strašno konzervativni jer živimo u takvoj sredini i bilo im je teško da prihvate da imaju dete kao što sam ja, ali ja sam se mnogo borila da dokažem da je to u redu i da nemaju čega da se stide. Posle dugo vremena i borbe koju sam vodila, tek sad, kada sam napunila dvadeset dve godine, mogu da kažem da su me prihvatili. Moj brat i moja sestra me jako vole, podržavaju i ne gledaju na mene kao na neko čudo ili drugačiju osobu", ispričala je tada mlada pevačica čiji je život tek sad krenuo uzlaznom putanjom. Ona je otkrila da je uvek bila glavna faca u školi, ali da se i tada oblačila kao žensko.

"Sa trinaest godina počela sam da se oblačim kao cura i rešila sam da ne odustajem od svog cilja. Imala sam strašne situacije i svađe s ocem, koji me nije podržavao. Uvek su me oblačili kao dečaka, a ja nisam znala kako da se ponašam u muškoj odeći. Branili su mi da izlazim, da se družim, pod izgovorom: „To nije ispravno. Ti si muškarac, tako treba da se ponašaš i oblačiš”. Uvek sam plakala, bila tužna… Strašne su to stvari za jedno dete. Nekada mi se dešavalo da izgubim želju da živim, ali ipak na kraju dana shvatim da moram da se borim za sebe",rastužila se Fifi.

"Iako su bili užasno strogi prema meni, roditelji nisu uspeli da me pokolebaju i promene. Otac i majka me i dalje oslovljavaju u muškom rodu jer im je još veoma čudno da mi se obraćaju kao ženi. Čovek se rodi kao gej, strejt ili kao transrodna osoba. Jednostavno, to je i nauka dokazala. Dokle više da se drugačija seksualna orijentacija tretira kao bolest?" zapitala se Fifi.

Kurir.rs / Alo / M.M

Kurir