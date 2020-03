LEPA LUKIĆ (80) OD PRVOG DANA POŠTUJE MERE: Plašim se, ali verujem lekarima

Lepa Lukić (80) preduzela je sve mere da se zaštiti od koronavirusa. Kraljica narodne muzike poštuje zabranu izlaska starijima od 65 godina, a o njoj najviše brine koleginica Snežana Đurišić, čiji sin Marko gotovo svakodnevno pevačici nosi neophodne namirnice.

U intervjuu za Kurir Lepa priča kako provodi vreme u izolaciji, da li se osim sa Snežanom čuje s još nekim kolegom i kako uopšte ova situacija utiče na nju.

- Odlično sam, u kući sam. Imam pomoć, sin Snežane Đurišić Marko donosi mi sve što mi treba. Čim je počela ova situacija, Snežana se ponudila i, verujte, ja sam plakala koliko je ispala čovek, inače, ona mene mnogo voli i ja nju. Moji bi mi unuci donosili, ali jedna je stjuardesa u Abu Dabiju, a unuk je u selu i tamo provodi dane. I Bojana Stamenov mi se javila da mi pomogne i donese šta treba. Svi koji me zovu i brinu me rastuže, jer vidim koliko me cene i vole.

Kako vama deluje ova situacija?

- Nije prijatno. Ceo svet je zaražen. Nije ovo igra. Ko zna do kada će da traje. Zato je važno da slušamo sva uputstva koja daju i da ih se pridržavamo.

Kako provodite vreme u kući?

- Uglavnom gledam televiziju. Sad sam se ispavala, odmorila, dobila sam volju da sredim plakare. Odvojila sam letnju i zimsku garderobu. Uradim nešto što nisam do sada radila. Pretresam neke stvari i vraćam ih na svoje mesto. Pronašla sam neke stvari za koje nisam ni znala gde su.

Šta gledate na televiziji, informativne emisije ili slušate muzičke kanale, da ne zapevate možda?

- Nisam luda Nasta da pevam zidovima. Pevam samo kad vežbam pesme za album. Ovako ne pevam, mislili bi ljudi da sam ciknula. Pratim ja sve. Menjam kanale i šta mi drži pažnju, ja to i pogledam.

Ovaj virus je najrizičniji za starije stanovništvo. Da li se vi plašite?

- Ne! Nemam kontakt ni sa kim. Slušam sve što kažu. Ali napao je virus i mlade. Ne umiru samo stari. I oni od 40 su ga dobili. Kako su rekli da se ne izlazi, ja ne mrdam. I ranije nisam izlazila po kafićima, i što bih sad riskirala da dobijem virus. Treba poštovati samoizolaciju.

Svako veče u 20 sati narod aplaudira lekarima. Da li i vi to činite?

- Svi treba da im aplaudiramo. Nije stručnjacima lako, dosta riskiraju da bi nas izlečili. Ja sam, hvala bogu, zdrava. Godine i ne osećam. Nije da se ne plašim šta će uopšte biti s nama, ali verujem da će i ovo da prođe. Lekari zaslužuju da im se ljudi dive i poštuju ih.

(Kurir.rs / Ljiljana Stanišić / Foto:Zorana Jevtić, Marina Lopičić, Stefan Jokić)

Kurir