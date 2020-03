OGLASILA SE MIRKA VASILJEVIĆ: Ostajem na Kipru sa troje dece dok SVUDA ne bude SIGURNO!

Zbog epidemije koronavirusa preduzete su vanredne mere, a ovo je uticalo na sve građane naše zemlje. Kako bi se sprečilo širenje zaraze mnogi letovi avio kompanija su oktazani, pa tako određeni broj naših građana još uvek nema mogućnost da se vrati u našu zemlju. U ovoj situaciji se našla i naša glumica Mirka Vasiljević.

foto: Nemanja Nikolić

U ovoj situaciji se našla i naša glumica Mirka Vasiljević, koja je boravila na Kipru, gde njen nevenčani suprug Vujadin Savić igra fudbal, ali zbog vanrednog stanja ne može da se vrati u Srbiju kako je planirala.

Ona trenutno sa Vujadinom i njihovo troje dece boravi na Kipru, a mi smo stupili u kontakt sa njom kako bismo saznali šta se dešava i da li su naša saznanja istinita.

foto: Sonja Spasić

"Sada spremam decu za spavanje. Istina je, kod Vujadina smo na Kipru. Generalno, naše funkcionisanje još od kada smo Vujadin i ja zajedno, a to je još iz tinejdžerksih dana, je relacija Srbija i neka zemlja u kojoj on igra fudbal. Kao što je živeo u Francuskoj, Nemačkoj, Engleskoj, Moldaviji, u svim tim zemljama je igrao fudbal za neki klub, sada igra za Apoel sa Kipra. Kada imam slobodno vreme i kada se dečije funkcionisanje ne remeti, mi se naravno spojimo da budemo zajedno, a kada imam poslovnih obaveza, a i delje se trudim da održim karijeru, ja sam tada u Beogradu. Ja sam u februaru bila u Beogradu, igrala sam predstave koje inače igram, došli smo ovde sa njim, da provedemo neko vreme zajedno i plan je bio da se 11. aprila vratimo za Srbiju, od kada bih svako veče igrala predstave. Međutim, dobila sam poruku od avio kompanije da nam je let 11. aprila otkazan za sada, ali da se nadaju da ćemo uskoro moći da nađemo novi termin. Za sad je tako kako je, za sve je najbolje da se pridržavamo pravila stručnjaka, da slušamo šta se kaže šta je najpametnije i za nas i za ljude oko nas. Mi se toga pridržavamo i bićemo na Kipru dok god ne kažu da je svuda sigurno i da možemo da dođemo. Za sada se ne zna ni da li će predstave moći da se igraju, nadamo se najboljem, i moja ekipa i ja gledamo na to da je najbitnije da smo svi zdravi, pa ćemo lako zakazati nove termine predstave. Igramo predstave i na otvorenom, tako da ćemo imati i letnjih porodica. Ovako smo zajedno, svo to vreme koje smo razdojeni gledamo da sada nadoknadimo jer smo konstantno u kući", rekla je Mirka.

Kurir.rs / Pink.rs / M.M

