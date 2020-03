KIJA SE PRIJAVILA DA VOLONTIRA U CRVENOM KRSTU: Rešila da pomogne najugroženijima

Kristina Kija Kockar prijavila se Crvenom krstu u želji da volontira i pomaže starijim licima koja su zbog mera Vlade i pandemije koronavirusa onemogućena da izlaze iz svojih domova. Naime, s obzirom na to da je trenutno sprečena da nastupa i bavi se svojom primarnom profesijom, muzikom, pevačica je odlučila da slobodno vreme pametno i humano iskoristi.

Kako smo saznali od ljudi bliskih njoj, Kija je pozvala drugaricu koja je medicinski radnik i pitala je na koji način može da pomogne u ovoj situaciji, a ona ju je posavetovala da pozove Crveni krst i raspita se.

Kija je to i uradila. Kad ih je pozvala, rekla je da želi da pomogne i da im stoji na raspolaganju za šta god treba, a oni su joj odgovorili da su zahvalni na ponudi i da će imati u vidu ukoliko pandemija dostigne veće razmere. To bi značilo da bi Kija imala obavezu da telefonskim putem razgovara s najstarijim sugrađanima, sluša njihove potrebe, a postoji mogućnost i da bi mogla da obavlja terenski rad. U tom slučaju pevačica bi obilazila stara lica i odnosila bi im najosnovnije namirnice koje bi prethodno kupila u supermarketu.

Dok čeka poziv iz Crvenog krsta za volontiranje, Kockarova vreme provodi u svom stanu na Zvezdari. Retko izlazi na ulicu, osim kad mora nešto da kupi, a takođe, kako nam je rekla njena prijateljica, non-stop je na raspolaganju svojoj majci Nadici, kojoj ne dozvoljava da išta radi i da se mnogo kreće, jer se brine za njeno zdravlje i bezbednost.

Pozvali smo Kiju za komentar, ali se ona nije javljala na telefon do zaključenja ovog broja.

Među prvima bila ugrožena

BILA NA UDARU VIRUSA

S obzirom na to da je Kija Kockar krajem prošle godine putovala u Ameriku, gde je zbog turneje ostala sve do 14. februara, pevačica je već bila u opasnosti od susreta s koronavirusom, koji je samo nekoliko dana po njenom povratku u zemlju pokorio ceo svet. Dok je boravila u Obećanoj zemlji, Kristina nam je rekla da je uplašena za sebe i mogućnost da bude zaražena. S obzirom na to da se iz Amerike vratila pre više od mesec dana, nije morala da bude u izolaciji, ali pevačica je ipak veoma oprezna.