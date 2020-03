ŠOK INTERVJU SAŠE VIDIĆA! Vreme je da se ESTRADA dovede u red! A onda je pomenuo RIJALITI i KORONU

Saša Vidić striktno se pridržava svih mera koje je propisala Vlada Srbije dok traje vanredno stanje proglašeno zbog koronavirusa i nikako ne izlazi iz kuće. U skladu s tim i ovaj intervju obavili smo telefonom, a modni kreator je istakao kako je došlo vreme da se ljudi dovedu u red, naročito estrada, i učesnici rijaliti šou programa. Sebi je sam propisao izolaciju.

Da li vam je teška pala izolacija?

- Sedim kod kuće jer je tako naloženo. Mrzim one koji krše zakon. Ovo je napravljeno da ljudi ne bi išli u grad, a ne da bi se šetkali. Sedite lepo u kući dok sve ne prođe.

Kako će oni koji vole da poziraju po restoranima?

- Nikako! To je kategorija ljudi koja će nas upropastiti u svakom obliku. Možda će se ubiti na kraju krajeva. Vidiš da su svi poludeli, sad bi oni išli ko zna gde. I što bi oni sad kritikovali premijerku Anu Brnabić ili predsednika Vučića zato što ne mogu da idu napolje?! Pa ne ide ceo svet! Svašta.

Na koji način ti provodiš vreme kod kuće?

- Uglavnom se iživljavam nad provajderom (smeh). Već mesecima ne idem nigde i super mi je. Imam dobru kablovsku i obožavam da gledam filmove, da kopam po internetu. Meni je sve isto.

Šta će se, po tvom mišljenju, promeniti vanrednim stanjem?

- Možda će neki skapirati da ne mogu da rade kako bi oni hteli. Da mora da se poštuje protokol. Ovo nije lepo, ali da se ne lažemo, moraju malo ljudi da se uplaše. Mnogi su postali bahati. Najgori od svih su penzioneri. Kad vidim kako su neodgovorni, dođe mi da zaplačem od muke.

Na šta konkretno misliš?

- Pa na to što ne poštuju pravila. Mnogo je Vučić prema njima bio dobar. Sad im treba oduzeti te pare, pa da shvate da moraju da se lepo ponašaju.

Za koga se ti brineš?

- Za fine ljude i moje prijatelje koji imaju decu. Bez obzira na to što pričaju da će deca biti dobro, meni je njih žao jer moraju da budu u stanu. Sve ostale kategorije ne žalim. Žao mi je što ovaj virus ne može da se ubaci u rijaliti. E to bi bilo nešto najbolje. Oni tamo trenutno su najzaštićenije vrste. Da li možeš u to da poveruješ. Ne idu nigde, žive tamo u zajednicama. Ko hoće da se zaštiti, neka uđe u rijaliti.

Izbegavaš li da se ljubiš s ljudima?

- Pa ja ne prilazim ljudima milionima godina unazad. Pozdravljam se samo sa onima koje poznajem, a retko s kim se ljubim.

Ceo svet aplaudira s prozora lekarima, ljudi u Italiji i Španiji pevaju. Hoćemo li i mi to da primenimo?

- Ne, naše ljude bi to mrzelo. Ili bi pevali neku tešku seljanu, Darka Lazića, na primer. Ma nije bitan taj mučeni Darko, nego ne bi oni to mogli.

Da li je ovo idealno vreme da se zakopaju ratne sekire na estradi?

- Pa sad, oni ne znaju ni zbog čega bi se mirili. Deset godina je prošlo od smrti Ksenije Pajčin, eto to mi je tragedija.

Šta kao modni stručnjak preporučuješ da se nosi po kući dok traje vanredno stanje?

- Ja volim da nosim lepu pidžamu ili trenerku. Ima onih koji se presvlače od spavaće sobe do dnevne sobe. Uvek sam u pidžami. Samo je bitno da opereš to što nosiš napolje. Ja sve perem, kod mene mašina radi kao u vešeraju.

