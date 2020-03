NIKAD SEBI NEĆU OPROSTITI AKO SAM FASOVAO KOVID! Đorđe David bez dlake na jeziku: Ne daj Bože kako me je ovo SKRLJALO!

Đorđe David putem društvene mreže Instagram oglasio se danas pa objasnio da se zbog upale pluća nalazi u bonici, te da čeka rezultate testa na korona virus. Nešto zatim u iskrenoj ispovesti napomenuo je da će na isti način obavestiti javnost o razultatima tog testa, te da neće sebi oprostiti ukoliko sazna da je pozitivan.

To je, kako kaže - neozibiljnost s kojom ću se teško pomiriti.

"Išao sam na sve preglede i čekam da mi jave da li je korona ili ne. Okej se osećam. Ne znam šta da kažem. Oko mene su svi po drugim sobama na nekim kiseonicima, ozbiljno kašlju, bukvalno se tresu hodnici od kašlja, ustanovljena mi je upala pluća i čekam da vidim rezultate testa. Smešten sam na pulmologiji", počeo je roker, pa istakao da se uplašio zbog trenutnog stanja.

"Plašim se svakog virusa iz prostog razloga jer je moj posao usko vezan za respiratorni sistem. Prema tome i kada imam kijavicu, ne u vrijanti upale pluća, uopšte nije prijatno, a kamoli kada bi mi sutra javili da imam koronu, da sam 'fasovao' kovid. Ja se nadam da nisam. Šanse su 50/50", nastavio je on.

"Volim da se zezam, pa kažem: 'Da znam ko me je zapljunuo, glavu bih mu polomio'. U principu od decembra kašljem. Imali smo neki koncert na otvorenom na jednoj planini u decembru i bila je ozbiljna oluja, mi smo koncert ipak održali i od tada me muči. A vrhunac je bio kada su bili ovi neki lepi dani, pre par dana, pa sam vizio bicikl kao lud dva dana, mislim da sam se tu dovršio."

"Svi su me zvali, podržavaju, kolege iz benda isto tako, imamo grupe po kojima se pratimo, tu je Ivana Peters, naravno Marija, Snežana, Ana, Viki, Saša, Bosanac... Bukvalno svi su me podržali. Ja ću normalno objaviti na društvenim mrežama i da jeste i da nije, jer smatram da kao javna ličnost imaš vrstu odgovornosti da takvu stvari objaviš. Ja samo mogu da kažem da sam čovek od 191 cm, koji je ozbiljno u treningu i da me je upala pluća skrljala. Prema tome, ako je mene skrljala, koji sam u tom fazonu, koji ne puši, ne pije, ne drogira se i slično, mislim da ovi drugi, koji su malo mekaniji, treba da obrate pažnju i da ozbiljno shvate sve to. Najviše zameram sebi, a ukoliko mi se ustanovi korona, ne daj Bože, jer onda je to moja neozibiljnost s kojom ću se teško pomiriti. Ja jesam neozibljan u životu, jedino po dve stvari nisam - kada je u pitanju posao i zdravlje. Kada su u pitanju ljudi koji zavise od mene. Tu pre svega mislim na svoje dete. Ako sebe budem doveo u situaciju da imam koronu, onda je je to jedna vrsta neozibljnosti koju sebi neću moći da oprostim nikada", zaključio je Đorđe.

