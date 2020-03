ANA NIKOLIĆ O NAJTEŽEM PERIODU ŽIVOTA: Razvod me je slomio, bila sam na dnu! Vratila sam se zbog ćerke i inata

Gostovanje Ane Nikolić u „Ami Dži šouu“, očekivano, izazvalo je neverovatnu pažnju, ne samo zbog onoga što je pričala u emisiji već i zbog njenog diskutabilnog ponašanja.

Povratak na scenu koji je usledio nakon borbe sa viškom kilograma bio je glavna tema, pa je tako i počeo razgovor s Ognjenom Amidžićem. Ana je istakla da je to bio najteži period njenog života, koji je nastupio posle razvoda od repera Stefana Đurića Raste.

- Bila sam na dnu. Pripadnici sedme sile su me uništavali! Mislim, ne ljutim se na njih. Imala sam sto kila, ne možeš da imaš sto kila, a javna si ličnost. Ali eto, ja sam očigledno to mogla i povratila sam svoji liniju. Dokazala sam da sam borac i pobednik. Tu se vidi ko je uz tebe kada sve tone, a tonulo je kod mene. Razvod me je slomio, ali sam se vratila zbog ćerke i inata - priznala je ona, pa se prebacila na priču o razvodu.

- Naravno da mi je žao što nam brak nije uspeo, volela sam, žao mi je. Ja sam stalno maštala o ljubavi, samo ljubav, brak, dete, to mi je bilo u glavi, a karijera se dogodila - kazala je i priznala da je Rastu najviše volela od svih partnera s kojima je bila.

Ana je rekla i da za sada ne planira ponovo da se uda jer ima patrijahalna shvatanja o tome, mada ne isključuje tu mogućnost u budućnosti. - Nikad ne reci nikad, možda pregazim i Bekvalčevu po broju brakova. Sa mnom se ne zna - našalila se ona na račun svoje koleginice.

Posebnu zahvalnost Ana je uputila svom novom timu, koji predvodi menadžer Mersad Hadžić iz Švajcarske, a Nikolićeva je potvrdila pisanja Kurira da joj brat Marko više ne vodi karijeru.

Ona je odgovorila i na pitanje koje vrste droge je probala. - Nijednu. Moj bivši muž mi je rekao da sam primitivna jer samo još primitivni ljudi piju alkohol - rekla je pevačica, koja je pila i tokom emisije.

Probala da se našali BOLJE DA UMREM OD ALKOHOLA NEGO OD KORONE I Ana je u strahu do koronavirusa, koji je zahvatio ceo svet. Ona kaže da se pridržava uputstava nadležnih i sve radi kako bi zaštitila sebe i ćerku Taru. U emisiji je ponovila svoju izjavu na temu opasnog virusa koja je prethodnih dana nasmejala javnost. - Ako umrem od korone, ja ću se ubiti. Bolje da umrem od alkohola nego od korone - rekla je ona.

BRUKA - TVITERAŠI KOMENTARISALI NJENO PONAŠANJE Koliko si pijan od nula do Ana Nikolić foto: Printscreen Twitter Korisnici društvenih mreža nisu prestajali da komentarišu Anino ponašanje tokom emisije. To što se non-stop smejala, otežano govorila i nekontrolisano mahala rukama bilo je sasvim dovoljno da tviteraši zaključe da je bila pod dejstvom alkoholom. „Koliko si pijan od nula do Ana Nikolić“, „Dum jedan konjak na prazan stomak“, „Zašto joj niko ne kaže da ne radi ovo sebi?“, glasili su neki od komentara na Tviteru. Više puta tokom emisije Ana je potezala čašu s alkoholom, što su naravno zabeležile kamere i vrlo brzo ta slika postajala je hit na internetu.

