IMAM KORONA VIRUS, POTVRĐENO JE: Đorđe David zaražen, a ima samo jednu PORUKU ZA SVE! OČAJAN SAM (FOTO)

Đorđe David na društvenim mrežama potvrdio je da ima korona virus.

Muzičar i član žirija "Zvezda Granda" završio je u bolnici zbog upale pluća, pa se podvrgao testiranju na korona virus. On je sada na Instagramu poslao svima poruku.

"Nažalost... potvrđeno mi je upravo da imam COVID 19! Ne kapiram... Očajan sam. Virus će da prodje, ali ... Bolnica, pakao, kao da si u zatvoru ili vojsci. Ljudi... čuvajte se. Molim vas!", napisao je on na Instagramu.

Podsetimo, ovako je Đorđe David govorio dok je čekao rezultate testa na korona virus:

"Svi su me zvali, podržavaju, kolege iz benda isto tako, imamo grupe po kojima se pratimo, tu je Ivana Peters, naravno Marija, Snežana, Ana, Viki, Saša, Bosanac... Bukvalno svi su me podržali. Ja ću normalno objaviti na društvenim mrežama i da jeste i da nije, jer smatram da kao javna ličnost imaš vrstu odgovornosti da takvu stvari objaviš. Ja samo mogu da kažem da sam čovek od 191 cm, koji je ozbiljno u treningu i da me je upala pluća skrljala. Prema tome, ako je mene skrljala, koji sam u tom fazonu, koji ne puši, ne pije, ne drogira se i slično, mislim da ovi drugi, koji su malo mekaniji, treba da obrate pažnju i da ozbiljno shvate sve to.

