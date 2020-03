AMIDŽIĆ OTKRIO DETALJE POSLEDNJEG SUSRETA SA MARINKOM MADŽAGLJEM! Glumac je tad već bio bolestan i lavovski se borio!

Ognjen Amidžić i čestiri godine nakon smrti glumca i dugogodišnjeg prijatelja Marinka Madžgalja ne miri se sa time da ga više nema. Kako je objasnio, on gubitak bliskih osoba tako doiživljava - kao informaciju koju nikada ne uspeva da doživi.

"Ja se osećam isto, kao da se ništa nije promenilo i verovatno ću se večito osećati tako jer u mom slučaju ja tako doživljavam nestanak, gubitak bliskih osoba. To negde primim kao informaciju, ali nikad to ne uspem da doživim. Vrlo ga često i pominjemo i on će tu biti zauvek kroz nas, naše priče, dogodovštine, muziku. Bukvalno se ništa nije promenilo", izjavio je voditelj.

"Najviše ću ga pamtiti po svojoj lucidnosti, kreativnosti, to je negde bila neka naša ideja vodilja, kako smo se povezali i združili. On je bio jedan od retkih ljudi sa kojima sam ja mogao da bez prekida pričam satima, da se nadovezujemo jedan na drugog i tako je sve počelo zapravo. Bio je izuzetno talentovan i za muziku i za glumu", prisećao se on, pa otkrio i kako je izgledao njihov poslednji susret.

"Naš poslednji susret se desio kad je on već bio bolestan, kada je vodio tu bitku, mi smo tada šetali s vremena na vreme. Bukvalno je bio kao da se ništa ne dešava i kao da uopšte nismo pričali ni o bolesti, nego o stvarima o kojima smo inače pisali. Tako da ću ga pamtiti istog duha istog humora, ja nemam ni svest da je to bio poslednji susret", iskren je bio Ognjen.

