SKANDALOZNO PONAŠANJE ĐORĐA DAVIDA: Hteo da legne u maskirnim pantalonama u bolnički krevet!

Đorđe David prekjuče je saznao da je pozitivan na koronavirus, a da je ovu informaciju teško prihvatio, govori njegovo skandalozno ponašanje u KCS, gde je smešten. Roker je, kako saznajemo, hteo da u bolnički krevet legne u svojoj garderobi - maskirnim pantalonama, jakni i vojničkim čizmama.

David je u sredu objavio na Instagramu da se testirao na kovid-19, a u četvrtak je saznao da je pozitivan, i to odmah obelodanio. Da mu ovo saznanje teško pada, potvrdio je i sam, ali ono što malo ko zna jeste da je pevač pravio probleme osoblju Kliničkog ventra Srbije, na pulmologiji.

Čudno ponašanje

Kako kažu naši izvori, David je najpre primljen na njihovo Treće odeljenje, gde su mu radili testiranje, a kada je ono bilo pozitivno, trebalo je da se preduzmu sledeći koraci. Plan je bio da se pacijent pošalje na Drugo odeljenje pulmologije, a medicinske sestre su ga ljubazno uputile kako i šta treba da uradi. Naravno, rokeru je rečeno da mora da skine svoju garderobu i obuče pidžamu pre nego što uđe u bolničku sobu, što je on odbijao. On nije hteo da skine svoje maskirne pantalone, vojničke čizme i jaknu, po kojima je prepoznatljiv, i da obuče odeću namenjenu za ležanje u bolnici. Sestre i lekari su mu objasnili da je to neophodno, da je bitno da sve oko njega, uključujuci i garderobu, bude čisto i sterilno, ali je on uporno pokušavao da ih ubedi da mu je bolje i udobnije tako.

Osoblje pulmologije je pevaču želelo da izađe u susret, pa su mu ljubazno rekli da će sačekati ukoliko ima nekoga ko može da mu donese lične stvari i njegovu odeću za spavanje. Kada je video da nema kuda, pristao je da obuče pidžamu i smestio se u krevet.

Žalio se

Inače, odmah nakon što je stigao u sobu muzičar se javio svojim fanovma i požalio se na bolničke uslove. U momentu kada je svima teško i kada su uplašeni za svoje živote, on je dodatno zabiberio i pokazao averziju prema zdravstvenoj ustanovi.

- Nažalost, potvrđeno mi je upravo da imam kovid-19! Ne kapiram.... očajan sam. Virus će da prođe. Ali... bolnica!!! Pakao!!! Kao da si u zatvoru!!! U vojsci! Ljudi, čuvajte se. Molim vas - napisao je David, koji se nije javljao na naše pozive.

Podsetimo, roker je u sredu objavio da je radio test na koronavirus jer ima upalu pluća, a posle testa je za TV Prvu iz bolnice rekao da stravično kašlje.

Biljana Srbljanović misli drugačije BOLNICA MI ULIVA SPOKOJ Dramska spisateljica Biljana Srbljanović pre nekoliko dana objavila je da je obolela od koronavirusa. Za razliku od Đorđa Davida, ona je pohvalila bolnički sistem. foto: Damir Dervišagić - Nema rasula, nema haosa, nema nervoze, nema „ne znam“, protokol je postavljen, funkcioniše, brz je, isti je za sve, bolnice su spremne, sve mi uliva poverenje i spokoj - napisala je ona.

Pre bolesti je ovako govorio KORONA JE IZMIŠLJOTINA KINEZA! Pre samo dve nedelje Đorđe David govorio je drugačije o bolesti koju sada ima. - Što se tiče koronavirusa, mogu samo da kažem da je to izmišljotina Kineza, najpametnije nacije na ovoj planeti. U Kini umre jednak broj ljudi od običnog virusa, kao i od korone, koju su oni pustili u svet kako bi se obogatili. Oni tim putem skreću pažnju na sebe, promovišu se. Ja im skidam kapu kako su se dosetili koronavirusa da zaplaše narod, ali isto tako i apelujem na sve kod nas da ne paniče jer to nije priča kakvu su nam servirali Kinezi, a da se čuvaju i pregledaju zbog sebe i svog zdravlja uvek - rekao je Đorđe David.

(Kurir.rs / Jelena Stuparušić / Foto:Damir Dervišagić, Printskrin)

