DUŠICA JAKOVLJEVIĆ OTKRIVA KAKO PROVODI VREME: Uživam u izolaciji Samo neiživljeni ljudi kukaju!

Život Dušice Jakovljević u vreme epidemije koronavirusa nije se puno promenio. I dalje obavlja svakodnevne obaveze, brine o deci, vodi emisije u rijalitiju „Zadruga“, pa gotovo da i ne oseća da je vanredna situacija u celom svetu.

U intervjuu za Kurir pričala je o trenutnom stanju u našoj zemlji, aktuelnostima u rijalitiju, privatnom životu i o drugim temama.

Kako ti prolazi vreme tokom epidemije?

- Meni odgovara ova izolacija. Imam utisak da ljudi preteruju kada toliko kukaju za svojim društvenim životima, kao da se neće vratiti i kao da smo kolektivno neiživljeni pa zato patimo za kafićima i restoranima. Žao mi je ljudi koji rade u tim lokalima, koji žive od toga, naravno. Ali što se izolacije tiče, meni kao majci dvoje dece uopšte nije dosadno. Često se šalim da sad razvijam svoj opsesivno-kompulsivni poremećaj jer stalno nešto slažem i premeštam, sve mora da bude pod konac (smeh). Inače sve obaveze završavam preko dana, ne volim da skitam noću. Evo, juče sam od svog trenera uzela tegove i odnela ih kući.

Znači počinješ sa kućnim treninzima?

- Da, i vraćam se na ishranu nutricionistkinje da leto ne dočekam kao bombica (smeh).

Da li se tvoja deca uklapaju s učenjem školskog gradiva preko televizije?

- Još se snalazimo s tim. Ja se slabo mešam u njihovu školu, u učenju im pomažu moji roditelji, koji su odlični u tome. Decu sam vaspitala tako da moraju da budu svesni da je škola njihova odgovornost, kao što ja imam svoju. Anđela je starija i njoj je važno da ima dobar uspeh na kraju sedmog razreda, a Ogi je još dečačić, tek je peti razred, i nije ni svestan šta ga je sve snašlo.

Šta misliš, hoćemo li išta naučiti iz ove situacije?

- Mislim da ne (smeh). Prilično smo tvrdoglav narod, ali ne mislim to negativno. Često smo kroz ozbiljne situacije prolazili zahvaljujući duhu i humoru, neki bi rekli i da smo neozbiljni. Ali ko je pametan, sigurno će nešto i naučiti. Otkrila sam da je mnogo lepše kada sama nešto pripremim u svojoj kuhinji, s obzirom na to da sam zbog obaveza dosta zavisila od restoranske ishrane.

Ispada da su učesnici „Zadruge“ najbolje izolovani trenutno?

- Jeste (smeh). Zaista, oni su bezbedni, s njima niko nema kontakt iz spoljašnjeg sveta, o tome se dosta vodi računa.

Jesi li očekivala da će dešavanja sa porodicom Đogani ponovo toliko podići gledanost i interesovanje javnosti?

- Meni je to bilo očekivano, ne samo što se „Zadruge“ tiče već uopšte televizije Pink. Kod nas se uvek desi nešto novo, kec u rukavu, i zato smatram da je fenomenalan potez produkcije da ubaci Anabelu baš u ovom trenutku.

- Kad god se događa nešto nepovoljno ili negativno, imam običaj da kažem „proći će“. Isto tako mislim i kada je reč o ovoj situaciji s koronavirusom - mora da prođe. Zato sam odlučila da upravo te reči tetoviram. Ali neće proći samo ružne stvari već i one lepe i toga moramo da budemo svesni.

RIJALITI JUNACI

GAGI, ANABELA I LUNA NISU IZOLOVAN SLUČAJ

foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile, Dragan Kadić

Deo javnosti oštro kritikuje ponašanje Anabele, Gagija i Lune. Smatraš li da oni nisu izolovan slučaj u Srbiji?

- Apsolutno! Sve što se dešava u „Zadruzi“ su ljudske priče, karakteri. Mi nismo izmislili nijednu novu psovku, zaplet, svađu. Prijatelj mog oca, čuveni sociolog, rekao je da smo mi uvek bili društvo mimikrije. Pravimo se da neke stvari ne postoje, a to se i te kako dešava u našem komšiluku, pa i porodici. Slične reakcije izazivala je i emisija „Sve za ljubav“ koju sam radila. Sećam se da su svi bili šokirani kad bi videli da je neka žena, koju je suprug do iznemoglosti tukao, ostavila njega i dete. Svi su govorili: „Kako je mogla da ostavi dete“. Dakle, cilj je da mi skrenemo pažnju na te društvene teme, da ljudi budu svesni da to postoji, i te kako.