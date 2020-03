NEĆU DA BUDE KAO SA GOCOM! ALKOHOL MU JE NAJBITNIJI: Kulićeva iskreno o Marinkoviću, evo da li će mu dati da vidi SINA!

Miljana Kulić progovorila je o ocu svog deteta - Ivanu Marinkoviću, pa istakla da želi da njihov sin Željko upozna oca.

Rijaliti učesnica rekla je da je Željko nastao iz ljubavi, pa će mu to objasniti kada odraste.

"Čula sam da je plakao. Željku ću da objasnim kada poraste kako je on nastao i da se to dogodilo u rijalitiju iz ljubavi. Ivan ako poželi da ga vidi, slobodno možemo da se nađemo. Neću da se ponovi scenario sa njegovom Lenom kad nije znao ni gde mu je ćerka. Saznaje od novinara da mu je dete na moru. On je u Nišu bio blizu moje kuće i nije me pozvao da vidi dete", pričala je Miljana, a onda je spomenula Gocu Tržan, Ivanovu bivšu ženu:

"Ja verujem da Goca nikada njemu nije branila da viđa malu Lenu. Kad popije, on se seti svoje dece. Ja neću da se to ponovi. Njemu je alkohol bitniji od svega. Ne mogu i dalje da shvatim kako sam dozvolila da imam dete sa takvim čovekom znajući kakav odnos ima sa svojim detetom. Ipak kad vidim Željka, ja sam toliko srećna, moju lutkicu preslatku, ne žalim uopšte."

