SANDRA REŠIĆ SLOMLJENA ZBOG STRICA! Brat pokojnog Nine sam se BORI protiv korone, ovoga se pevačica najviše BOJI

Stric Sandre Rešić, brat pokojnog pevača Nina Rešića, koji živi u Italiji, inficiran je koronavirusom, ali nije u bolnici već u kućnoj izolaciji jer u bonicama u Italiji više nema mesta. Ta vest ju je potpuno slomila.

"Zabrinuti smo, naravno. Ne zna od koga se zaradio. Simptome je dobio drugog dana. Ono što nas najviše plaši, jeste što on ima slabo srce i to jako loše utiče na njega. Sve simptome koje on sad ima su jako loši. Bilo mu je malo bolje, ali danas mu se pogoršalo stanje. On se trudi da nama ulije snagu, ali ako je pogovoru čujem da mu je loše", zabrinuta je Rešićeva, i dodala je da je loše sa namirnicama.

"On je sam u stanu i to me najviše plaši", rekla je Sandra u Vikend Premijeri.

