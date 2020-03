OVAKO ĐORĐU DAVIDU PROLAZE DANI U BOLNICI! Otkrio sve detalje: Đavo uvek dođe po svoje, nemojte da ispadate PRIMITIVNI!

Đorđe Nikolić, poznatiji kao Đorđe David, trenutno boravi na pulmologiji u Kliničkom centru, gde se leči od koronavirusa. Kako ističe, već četiri dana nema temperaturu, a pluća i grlo ga mnogo manje peku.

Dani mu, pak, traju mnogo duže nego što je navikao.

Kako se osećate danas i ima li nekih promena kako vreme odmiče?

"Vrlo dobro. Sve manje kašljem, pluća i grlo mnogo manje peku. Temperaturu nemam već četvrti dan", otkrio je pevač.

Kako izgleda jedan Vaš dan u bolnici?

"Doručak, pa onda idu lekovi, merenje temperature, pa vizita, razgovor sa pacijentima koji su sa mnom u sobi. Nakon toga otvaramo prozor, jer radijatori baš dobro greju. Pa ide ručak, čujemo se sa svojim najdražima, razgovaramo među sobom opet. Sve to traje mnogo duže nego onih 24 sata na koje smo navikli", priznao je Đorđe David.

Gde mislite da ste "zakačili" virus i sa kim ste sve bili u kontaktu?

"Zaista nemam pojma gde sam zakačio... U tom periodu sam bio u kontaktu sa ogromnim brojem ljudi. Sve informacije koje imam za sada su apsolutno radosne jer niko sa kim sam bio u kontatku, na svu sreću, nema nijedan simptom. I svi se pridržavaju vremenskog perioda samoizolacije da vide da li će im se, ne daj Bože, neki od simptoma Kovida 19 javiti."

Da li ste se pokajali što ste govorili da je koronavirus "izmišljotina Kineza"?

"Ne, nisam se pokajao. Sramota me je! Pokajati se, je mala reč. Blam me je što sam sebi dozvolio da budem tako površan i primitivan u shvatanju neke priče koja nam se trubi od 11. marta, realno. I zaista ne mogu da verujem da to nisam shvatio ozbiljno jer je zdravlje u pitanju, a neko sam ko na zdravlje, higijenu mnogo poklanja pažnju i utiče na okolinnu. Mislim da više nikad u životu takvu vrstu luksuza neću dozvoliti koliko god mislio da sam snažan i da mi je organizam spreman. Jednostavno, da sam na vreme zakočio možda me sve ovo ne bi snašlo. Veliku kilometražu sam prevalio između 11. i 15. marta. Samo da kažem da nakon toga, 18. i 19. marta kad su bila kao dva topla dana, sam jako hrabro seo i vozio biciklu po 40 kilometara. Mislim da sam se tu dokrajčio kad je upala pluća u pitanju, a za virus, to zaista ne znam."

Đorđe David zaključio je razgovor napominjući da pojedincima koji su i dalje na ulicama "ne bi poručio ništa niti genijalnije, niti pametnije, niti afirmativnije od onoga što im se preko televizije već priča."

"Đavo uvek dođe po svoje. Nemojte se baviti teorijama zavere, nego mislite, ako ne na svoje, onda na živote svojih najbližih koji vas okružuju. Ljuto ćete se kajati i bićete užasno besni na sebe. Ostanite kod kuće i nemojte da ispadate primitivni i smešni", rekao je Đorđe.

foto: Printscreen/Prva TV

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir